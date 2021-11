Zonneweide bij A28 Assen-West moet energiearmoede verlichten

Energiecoöperatie GOED wil een zonneweide aanleggen in de oksel van de afrit van de A28 bij Assen-West. Bijzonder aan dit project is dat de meeropbrengst van de zonnestroom naar Assenaren gaat die moeite hebben om de stijgende energierekening te betalen.

"Ze ontvangen maandelijks een tientje op hun rekening. We noemen dat GOEDgeld. Zo kunnen we bijdragen om energiearmoede te verlichten of te investeren in verduurzaming van hun woning om de energierekening te verlagen", vertelt initiatiefnemer Musetta Blaauw.

Energiearmoede verhelpen

De Groningse coöperatie is een maatschappelijke onderneming, en wil het geld wat aan zonnestroom wordt verdiend ten goede laten komen aan de maatschappij. "De rijken nog rijker, dat is ons principe in elk geval niet. Er wordt door commerciële projectontwikkelaars en boeren veel verdiend aan zonneparken. Wij steken dat anders in", zegt Blaauw, die samen met haar man de Groningse energiecoöperatie vertegenwoordigd.

Blaauw wijst op de stijgende prijzen van gas en stroom. "Steeds meer huishoudens hebben hierdoor te maken met energiearmoede. Door een hoge energierekening en een laag inkomen, blijft er geen geld over om hun huis te verduurzamen, waardoor die hoge rekening omlaag kan. Wij willen dit tegengaan met een zonneweide voor en door Assenaren."

Honderd Assenaren lid

De bedoeling is dat honderd Assenaren lid worden van coöperatie GOED, wat staat voor Groen Opwekken En Delen. Die leden hoeven verder niets anders te doen dan hun handtekening onder het zonneproject te zetten. Ze hoeven geen geld in te leggen om de zonneweide te financieren. De aanlegkosten zijn 8 ton tot een miljoen euro. Die investeringskosten leent de coöperatie van het o.a. het Drentse Energiefonds, maar dat kan alleen als het initiatief door leden gedragen wordt.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verstrekt voor de zonneweide SCE-subsidie voor de duur van vijftien jaar. Verder zit de verdienste in het leveren van zonnestroom aan een energiebedrijf. Netbeheerder Enexis heeft hier in Assen ruimte voor op het net, zo heeft GOED te horen gekregen.

'Samen ontwikkelen, samen beslissen'

"Energieprojecten leveren geld op. Als we die samen ontwikkelen met lokale leden, dan kunnen we ook samen beslissen wat er met die opbrengsten gedaan wordt. Wij willen met elk project duurzame energie opwekken, en de opbrengst ervan gaat naar mensen die dat nodig hebben. Dus niet om onszelf te verrijken."

Blaauw schat in dat ze met de meeropbrengst van de zonneweide gedurende vijftien jaar zo'n 300 tot 350 huishoudens in de regio Assen maandelijks kan steunen met een tientje.

Uniek

De zonneweide in Assen is het eerste maatschappelijke zonneproject dat op deze manier vorm krijgt in Drenthe. "Ja, je kunt wel zeggen dat dit uniek is. De leden worden als het ware aandeelhouders, maar niet om er rijk van te worden, maar om iets goeds te doen voor de samenleving. Je bent duurzaam bezig, en je helpt anderen, dat moet mensen toch een goed gevoel geven", zegt Blaauw.

Het braakliggende stuk grond waar de zonneweide moet komen ligt aan de Balkendwarsweg, en is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. De coöperatie pacht de grond voor twintig jaar, maar de zonneweide ligt er in elk geval voor vijftien jaar. Bedoeling is dat de zonnepanelen, die samen goed zijn voor 1,6 Megawatt, in 2023 worden aangelegd. De plek staat op de zonnekaart die Assen in 2018 opstelde met geschikte locaties voor zonneparken.

Meepraten over ontwerp

De energiecoöperatie wil omwonenden, belangenorganisaties en andere Assenaren betrekken bij het ontwerp van de zonneweide, al zitten er voornamelijk bedrijfs- en kantoorpanden in de buurt. "We willen in elk geval zoveel mogelijk recht doen aan de wensen van de omgeving en ook de inbreng van alle betrokkenen erin meenemen." Daarom is er op 24 november een informatieavond in Hotel Van der Valk, dat tegenover de beoogde zonneweide ligt.