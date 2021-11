'Transparant biedproces drijft de prijs alleen maar meer op'

Volgens de voorzitter van NVM Drenthe, Gerben Zandbergen, zorgt een transparanter biedproces er alleen maar voor dat mensen nog meer gaan overbieden. "Als mensen zien dat ze een huis niet hebben gekregen omdat iemand wel 30.000 euro meer heeft geboden, dan gaan ze dat de volgende keer misschien ook wel doen."

Verkoper bepaalt

Zandbergen maakte vorige maand iets dergelijks mee. Hij verkocht in Meppel een tussenwoning door een gesloten bieding en dat bracht 20.000 euro meer op dan de vraagprijs. Een collega-makelaar verkocht even later een vergelijkbare woning in dezelfde straat. "En dat huis was ook nog eens minder luxe", aldus Zandbergen. Dat huis wisselde voor 41.000 euro boven de vraagprijs. De collega-makelaar verkocht het huis via een openbare bieding online.

De schuld wordt bij de makelaar gelegd, maar uiteindelijk bepaalt de verkoper, zegt Zandbergen. "Een verkoper hoeft niet altijd te kiezen voor het hoogste bedrag, maar kan iemand ook een huis gunnen. Sommige mensen gunnen het liever dat ene gezinnetje, dan die Amsterdammer die voor 50.000 euro overbiedt. We proberen wel een zo eerlijk mogelijk proces te doen, maar een verkoop is niet altijd eerlijk."

Frustraties bij kopers

Zandbergen ziet niet veel bijzondere uitschieters. "Je ziet maar een heel enkele keer dat er één persoon heel veel overbiedt. Wat wel voorkomt is dat je bijvoorbeeld drie biedingen hebt die alle drie ver boven de vraagprijs liggen. Meestal ligt alles wel bij elkaar in de buurt."

Daarnaast bijt oude wetgeving nu het proces van de verkoop van woningen. "Er is ooit wetgeving bedacht om de koper te beschermen, zodat een overeenkomst pas bindend is als allebei de partijen getekend hebben. Nu is het zo dat als ze mondeling iets zijn overeengekomen en plotseling krijgt de makelaar een telefoontje van iemand die ineens 20.000 euro overbiedt, dan kan ik dat niet naast mij neerleggen", zegt Zandbergen. "Dat moet ik overleggen met de verkoper. Dat kan frustraties opleveren en dan gaan mensen klagen over de makelaar."

Maar hij wil als NVM Drenthe-voorzitter benadrukken dat zij 'fel tegen' onderlinge afspraken tussen makelaars zijn. "Wij veroordelen wel dat makelaars onderling dingen geregeld hebben."

80 procent overboden

Volgens Zandbergen moet de markt gewoon tot rust komen, dan pas wordt er minder overboden. "Als je twintig kopers hebt voor een woning dan zijn er 19 mensen boos na de verkoop." Volgens de NVM-voorzitter wordt momenteel zo'n 80 procent overboden.

Ook het tweede deel van het plan van Ollongren kan bij Zandbergen niet op applaus rekenen. Ollongren laat de mogelijkheid onderzoeken om voorbehouden voor financiering en een bouwkundige keuring verplicht te stellen. "Maar wat nou als iemand gewoon geen financiering nodig heeft en het bedrag kan betalen. Ook niet iedereen heeft een bouwkundig rapport nodig."

"Natuurlijk, als je drie gelijke biedingen hebt, waarbij eentje geen voorwaarden heeft, eentje voorbehoud van financiering en eentje wil een bouwkundig rapport. Dan kies je als verkoper voor diegene zonder voorwaarden." Volgens Zandbergen is dat logisch.

Hij noemt het 'hapsnapbeleid' om nu plotseling te komen met een biedlogboek en de verplichting van voorbehouden voor financiering en bouwkundig rapport. "Want hoe gaat het over een half jaar? Gaat dit beleid dan niet tegen je werken?"