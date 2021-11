Wielerman Rudi Nagengast onderscheiden met Gouden Wiel KNWU

Trainer, ploegleider, teammanager

Na z'n actieve carrière volgt Nagengast in 1995 de cursus tot trainer A en trainer B. Hij verzorgt eerst de training van de jeugd en wordt later ook voorzitter van de jeugdafdeling bij wielervereniging De Peddelaars in Hoogeveen. Ook is hij vanaf 2006 drie jaar lang teammanager en ploegleider van de continentale Krolstone-ploeg.

Organisator

Daarnaast is hij in zijn woonplaats Beilen al 25 jaar organisator van de plaatselijke wielerronde. In 2016 treedt hij toe tot het districtsbestuur en vanaf 2017 wordt hij vice-voorzitter van De Peddelaars. Hij zet zich in voor renovatie van het wielercomplex van de club en haalt in 2018 ook de organisatie van het NK veldrijden voor de jeugd naar Hoogeveen.

Districtskampioenschap 2019 op de VAM

In 2019 wordt hij lid van de sportcommissie van de off-road-afdeling van de KNWU. Ook neemt hij het initiatief om in datzelfde jaar de districtskampioenschappen op de VAM in Wijster te laten verrijden. Het evenement opent de ogen van de omgeving en er volgen NK's en afgelopen weekend zelfs het EK veldrijden op de vuilnisbelt in Wijster.

Ook is Nagengast een belangrijke motor bij de oprichting van Team Drenthe. Een initiatief dat het mogelijk maakt voor vrouwen van verschillende verenigingen om samen in één ploeg wedstrijden op een hoger niveau te rijden.

Wielercarrière

De wielercarrière van de 53-jarige inwoner van Beilen begon op zijn negende. Toen werd hij lid van De Peddelaars. In 1987 maakt hij de overstap naar de befaamde Amstelploeg van Herman Krot. Daarna volgen nog de Amev KNWU-ploeg en Giant.

In z'n carrière wint hij vijf Nederlandse titels; drie wegtitels bij de junioren en twee cross-titels bij de militairen. Als junior finisht hij als vierde op het wereldkampioenschap veldrijden en later evenaart hij de prestatie bij de militairen.

Wielerfamilie

Nagengast werd voor de onderscheiding voorgedragen door wielervereniging De Peddelaars en district Noord van de KNWU. Hij is vader van vier kinderen. Dochter Fleur heeft anderhalf jaar geleden de fiets aan de wilgen gehangen. Zonen Juul en Ruud junior fietsen allebei nog bij wielervereniging De Peddelaars uit Hoogeveen. Ook de moeder van Rudi, Doortje Nagengast, werd voor haar verdiensten in de wielersport meerdere keren onderscheiden. Zij overleed in maart 2019.