Geen muntjes in de meter: Hoogeveen stopt met contant geld bij parkeren

De gemeente Hoogeveen gaat binnenkort beginnen met het ombouwen van parkeerautomaten. Een parkeerkaartje kan straks alleen met een bankpas of app afgerekend worden. Contant geld is geen optie meer. De ombouw moet de gemeente een besparing opleveren van 31.000 euro per jaar.

Het digitaal betalen en controleren van een kaartje moet hiervoor zorgen. "We zijn hier niet blij mee", zegt voorzitter Leo Sakko van Stichting Senioren Platform Hoogeveen. "Het is letten op de kleintjes voor de gemeente, dat kan ik goed begrijpen. Maar er zijn ook mensen, onder wie ouderen, die alleen met contant geld kunnen betalen. Is daar wel over nagedacht?"

Digitaal geen optie

Het nieuws kwam voor Sakko als een complete verrassing. "Dinsdagochtend doe ik altijd boodschappen met mijn vrouw. Ik ben direct even gaan praten met wat ouderen die bij de parkeerautomaat stonden. Een gedeelte geeft aan dat ze niet anders kunnen dan alleen met contant geld betalen."

De voorzitter merkt op de uit de gesprekken dat mensen straks niet goed meer weten waar ze kunnen parkeren. "Dan staan ze voor een parkeerautomaat, maar kunnen ze niet betalen. Wat gaat er dan gebeuren?", vraagt hij zich af.

Weinig problemen

De gemeente laat weten dat de nieuwe maatregel niet voor problemen moet zorgen. "Er is bij meerdere gemeenten onderzocht wat de problemen waren met verschillende doelgroepen na ombouw van parkeerautomaten. Alle gemeenten gaven aan geen tot heel weinig vragen en opmerkingen of weerstand te hebben ervaren", legt een woordvoerder uit.

Volgens de gemeente is het aandeel muntgeld op dit moment nog maar 6 procent en daalt het getal nog steeds. "In de praktijk levert het geen problemen op blijkt uit onderzoek. Mensen kunnen straks betalen met app, bankpass of met belparkeren." De ombouw betreft alle parkeerautomaten in Hoogeveen.

'Niet zomaar laten gebeuren'

Dat lijkt voor Sakko niet voldoende. "Ik zit namens de Stichting Seniorenplatform Hoogeveen ook in de werkgroep Agenda Lokale Inclusie van de gemeente", vervolgt hij. "Het zou zo moeten zijn dat we hier juist goed over moeten nadenken. Ouderen mensen zijn ook beperkt in hun beweging. Kunnen en willen soms niet alles meer. Daar moet je toch rekening mee houden?"

Tijdens de volgende vergadering staat het daarom stipt boven aan zijn lijstje. "Dit moeten we niet zomaar laten gebeuren. Maandagmorgen zitten we als seniorenplatform weer bij elkaar. Dus dit gaan we zeker aanstippen. Binnenkort zitten we ook weer bij elkaar met de werkgroep lokale inclusie. Dit is zeker een agendapunt."

Start ombouw

In eerste instantie stond het ombouwen van de parkeerautomaten gepland op 1 november. Dat lukt niet. Hoogeveen is in gesprek met het bedrijf dat het gaat uitvoeren om te kijken wat een realistische planning is. De gemeente hoopt dat 1 januari alles af is, maar liever eerder.

