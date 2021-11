EmmerDenim: je eigen spijkerbroek als kunstwerk

Kinderboekenschrijver en Gouden Griffel-winnaar Pieter Koolwijk uit Emmen stond er vandaag als eerste klant gekleurd op.

Blikvanger

Siebring liep al een tijdje met het idee rond nadat ze kunstenaar Steven Oprinsen uit Amsterdam ongeveer vier jaar geleden leerde kennen. "Ik organiseerde een kunstevenement en zocht nog naar een echte blikvanger", zegt ze.

Uit een oud stapeltje visitekaartjes trok ze die van Oprinsen, die iets met denim art deed. Oftewel, kunststukjes maken van spijkergoed met verf. Wat het werk van hem zo bijzonder maakt is dat hij de drager van de spijkerkleding onderdeel laat uitmaken van het kunstwerk", aldus Siebring.

'Te gek'

De Amsterdammer had de broeken van enkele bekende voetballers en de auto van zanger Douwe Bob al eens onder handen genomen. Siebring wist: die moet ik hebben.

Tijdens het kunstevent in Emmen is Siebring een van de modellen waar Oprinsen 'los' op gaat. "Ik wist niet helemaal wat de bedoeling was. Maar daar kwam ik al gauw achter. Hij smeet de verf tegen mijn broek en smeerde het over de gehele stof. Hij werd er zelf helemaal wild bij. Het was te gek."

Karin Siebring neemt de spijkerbroek van Pieter Koolwijk onder handen (Rechten: RTV Drenthe / Tom Meijers)

Naar Amsterdam verhuizen

Onder de indruk vroeg Siebring of zij hetzelfde idee in Emmen mocht doen. Ze kreeg de zegen van Oprinsen. "Maar ik moest niet zo groot worden dat ik naar Amsterdam zou verhuizen, waarschuwde hij me", vertelt ze lachend.

Het plan belandde echter in de ijskast bij Siebring, omdat de creatieve duizendpoot omkomt in de projecten. Zo nu en dan heeft ze nog contact met Oprinsen, tot zijn plotselinge dood vorig jaar. Hij is amper 60 jaar geworden.

Zeven uur tijd

Het idee voor EmmerDenim kwam een paar weken geleden opnieuw opborrelen. Siebring werd door een kledingzaak in Klazienaveen gevraagd om een winkel met graffitti op te leuken. "Ik zei: joh: dan komt alles onder de verf te zitten. Het wordt een stinkzooi. Toen schoot het idee voor spijkerstofkunst me weer te binnen. Dat stelde ik als alternatief voor en dat hebben we gedaan." In zeven uur tijd werden er ongeveer 45 kledingstukken bewerkt.

Siebring schakelt nu nog een tandje bij met het plannetje. In een nog te openen pop-upstore in hartje Emmen kunnen bezoekers langskomen om hun eigen spijkerbroek of spijkerjas door Siebring tot kunst te verheffen. Waar de winkel komt, is nog niet helemaal zeker. Er lopen gesprekken met een verhuurder.

Saai

Schrijver Pieter Koolwijk kwam vandaag om zijn spijkerbroek onder handen te laten nemen door Siebring. "Onlangs hield ik een interview met Trouw en wilde graag een foto waar zintuigen in centraal stonden. Nu kun je een kleurrijk herfstig bos opzoeken voor een geijkt plaatje, maar dat vond ik een beetje saai en voorspelbaar."

Koolwijk kende Siebring vanwege haar kleurrijke streetart en vroeg haar om ideeën. Al gauw viel de keuze op de spijkerstofart. Of de schrijver zijn kunstwerk ook gaat dragen? "Ik ben zo bang dat hij door een ongelukje scheurt. Nee, ik denk dat ik de broek ga inlijsten en een mooi plekje in huis gun."