Subsidie voor nieuwe vergister van koemest in Drijber

Het gas uit Drijber gaat in de toekomst naar Attero in Wijster, die het biogas geschikt maakt voor het aardgasnet. De leiding naar Attero is al in 2015 aangelegd, van Nieuweroord naar Attero. De vergister in Drijber kan erop worden aangesloten.

Logisch vervolg

De provincie noemt de plannen voor een nieuwe mestvergister een logisch vervolg op de aanleg van die leiding. "Hiermee kunnen we laten zien dat het werkt. Bovendien durft Hoving de stap te zetten naar de productie voor groen gas en daarmee is de maatschap een voorbeeld voor boeren in de omgeving. Het zou heel mooi zijn als meer boeren dit voorbeeld gaan volgen", aldus gedeputeerde Tjisse Stelpstra.

Omdat het biogas uiteindelijk in het bestaande aardgas-netwerk gebruikt kan worden, ziet de provincie er toekomst in. Verder stoot een veehouderij minder ammoniak en stikstof uit als de mest de vergister ingaat, omdat urine en mest op de stalvloer niet meer vermengd raken. Juist die combinatie zorgt voor de productie van broeikasgassen.

