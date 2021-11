Stadsbus Meppel verdwijnt: 'Mensen nemen toch een taxi'

Meppel schakelt vanaf januari over op andere vormen van vervoer in de binnenstad. Daarmee verdwijnt de stadsbus definitief. "Dat werkte gewoon niet", zegt wethouder Henk ten Hulscher.

Vanaf 1 januari 2022 krijgt de stadsbus van Meppel een andere invulling. "De bus verdwijnt, vervoer blijft overeind", zo omschrijft Ten Hulscher de verandering. De gemeenteraad besloot eind 2019 te stoppen met de stadsbus in de huidige vorm omdat er te weinig gebruik van wordt gemaakt: hij rijdt vaak zonder passagiers en dat weegt niet op tegen relatief hoge kosten. Vanwege die hoge kosten werd de stadsbus deels betaald met budget van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Dat deed de gemeente omdat verwacht werd dat mensen die niet zelfredzaam zijn, gebruik zouden maken van de stadsbus. Die doelgroep kiest echter vaak voor een taxi. "De landelijke regelgeving geeft aan mensen met een indicatie de keuze en dat moeten we accepteren", aldus Ten Hulscher. "Mede daardoor hadden we het gevoel dat we het vervoer anders moeten inrichten. Zonder het Wmo-geld."

Bus een extra lus

Ten Hulscher kreeg in 2019 de tijd van de gemeenteraad om een oplossing te vinden. Dat is gelukt, waardoor de stadsbus in januari ophoudt te bestaan. Het eerste alternatief voor de stadsbus is 'De Mug'. Deze (taxi)bus rijdt langs de meest gebruikte haltes en tijdenstippen in de Oosterboer en Haveltermade, maar wordt de rest van de dag flexibel ingezet.

Reizigers met een Wmo-indicatie kunnen op vertoon van hun mobiliteitspas in- en uitstappen bij een aantal vaste opstapplaatsen. Ook leerlingen die de stadsbus gebruiken om naar school te gaan, kunnen met 'De Mug' reizen. Mensen die geen mobiliteitspas hebben kunnen tegen betaling meerijden.

Daarnaast gaat buslijn 28 van Qbuzz (Meppel - Beilen) een andere route rijden. Dat heeft Meppel overlegd met het OV-bureau. De bus gaat een extra lus rijden van het station naar de Koedijkslanden en weer terug.

Inloopbijeenkomsten

Een derde optie is de hubtaxi. Inwoners die geen bushalte in de buurt hebben of reizen in de avond of in het weekend, kunnen tegen betaling gebruikmaken van de hubtaxi. Deze taxi brengt reizigers van het (woon)adres naar het station in Meppel om daar over te stappen op de bus of de trein.

Op woensdag 17 en 24 november houdt de gemeente van 10.00-12.00 uur twee inloopbijeenkomsten in Wijkcentrum De Poele om reizigers hierover te informeren.

Lees ook: