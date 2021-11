Waarom roze spandoeken met 'Het ware verhaal' langs de weg hangen

Varkenshouders vragen daarmee aandacht voor hun vak, en voor hun stallen. "De gemiddelde burger komt niet meer heel snel in een stal", vertelt José Houben. De inwoonster van Roswinkel is lid van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), de belangenbehartiger van de varkenshouderijsector. In die hoedanigheid is ze betrokken bij de landelijke actie. "Het aantal varkensboeren verdwijnt, maar ook het aantal koeien-, kippenboeren neemt af. De burger in dorpen krijgt minder kans om agrarische sector te proeven."

'We hebben niets te verbergen'

Daarom is nu deze actie opgezet. Een week lang blijven de spandoeken langs de weg hangen. Daarnaast staat de groep in een aantal steden, om met mensen in gesprek te gaan. Dat gebeurt dus onder de noemer 'Het ware verhaal'.

"Er worden nogal eens verhalen over ons verteld die niet kloppen, of framende beelden verspreid, die achter elkaar geplakt zijn of vanuit het buitenland zijn gehaald", reageert Houben. "Vandaar dat wij zeggen, dit is ons ware verhaal. Wij willen ons eigen verhaal vertellen." Ze hoopt daarbij naar eigen zeggen dat het voor mensen zichtbaar wordt wat er in varkensstallen gebeurt. "We hebben niets te verbergen."

Varkensniertransplantatie

Het gaat niet alleen om de varkensstallen. Ze vraagt ook graag even aandacht voor het dier. Een kringloopdier zoals ze het zelf noemt. "Van een varken wordt meer gemaakt dan alleen de ham op brood."

Behanglijm en kauwgom bijvoorbeeld. Maar er was laatst ook een varkensniertransplantatie. In Engeland is een nier van een varken getransplanteerd naar een mens. Het varken eet ook het restvoedsel dat niet meer voor menselijke consumptie geschikt is zoals frites, koekjes en bier. "Daarom noemen wij een varken een kringloopdier."