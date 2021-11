Opnieuw geld voor vernieuwende bedrijven en producten

Het geld komt uit een Europees fonds dat is ingesteld om regionale economie goed uit de coronacrisis te laten komen.

Groene economie

Het geld uit het Europese fonds is speciaal bedoeld voor groene Willie Wortels, die de economie duurzaam vernieuwen. Volgens gedeputeerde Henk Brink is het nodig, omdat ook de Drentse economie geraakt is door de coronacrisis. "Dit is een geweldige regeling om midden- en kleinbedrijven te stimuleren. Dat is de kurk waar onze economie op drijft. Ik wil alle bedrijven oproepen hiervan gebruik te maken", aldus Brink.

In deze subsidieronde laten ondernemers zien hoe zij met hun project, idee of bedrijf helpen om economische veranderingen in Noord-Nederland van de grond te krijgen. De provincie noemt als voorbeeld circulair ondernemen, verduurzamen van een bedrijf en digitalisering.

Voor ondernemers is de zogenoemde VIA-subsidie vanaf maandag aan te vragen bij het SNN.