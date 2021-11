Woonlasten Tynaarlo omhoog voor cultuurfonds en biodiversiteit

De vijf coalitiepartijen (ChristenUnie, CDA, D66, GroenLinks en Leefbaar Tynaarlo) willen dat de gemeente structureel meer geld vrijmaakt voor onder andere de biodiversiteit, de inzet van boa's en voor cultuur- en sportcoaches. De coalitiepartijen vinden deze punten zó belangrijk dat ze er niet alleen komend jaar geld voor willen, maar ook de jaren daarna.

Volgens de partijen moet bijna twee ton meer worden binnengehaald om die kosten voor meerdere jaren te dekken. Dat komt bovenop de jaarlijkse verhoging van woonlasten met 2 procent. Volgens de fractievoorzitter van Leefbaar Tynaarlo, Jurryt Vellinga, is de begroting erg krap. "We vinden het rechtvaardig om de belasting te verhogen met een tientje per huishouden per jaar."

'Burger betaalt in tijd van inflatie en oplopende energieprijzen'

Lang niet iedereen is het daar mee eens. "In een gemiddelde begroting zit een beetje ruimte", meent Peter van Es van Gemeentebelangen. "Met een beetje persen krijg je dat eruit." Ook de Partij van de Arbeid vraagt zich af of je dit nu al voor meerdere jaren moet regelen. Fractievoorzitter Koos Dijkstra: "De burger laten we daarvoor betalen. En dat in een tijd waarin de inflatie oploopt en de energieprijzen stijgen. Dat is geen fijn bericht."

Dijkstra brengt in een discussie met CDA'er Henk Middendorp eerdere uitspraken van hem in herinnering. "U gaat nu akkoord met iets waarvan u nog niet zo lang geleden heeft gezegd dat dat niet mocht gebeuren." De CDA'er is van mening dat de partij verantwoordelijkheid neemt en dat er geld moet worden vrijgemaakt om 'belangrijk meerjarig beleid' door te laten gaan.

Uiteindelijk stemmen PvdA, Gemeentebelangen en de VVD tegen de begroting. De andere partijen stemmen voor. De begroting en daarmee de ozb-verhoging van ruim 5 procent wordt dus aangenomen.

