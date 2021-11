Coevorden zet in op beter groenonderhoud in stad en dorpen

De gemeente Coevorden stelt structureel 250.000 euro beschikbaar om het groenonderhoud in de stad en in de dorpen te verbeteren. Dat is besloten na een motie van verschillende partijen in de gemeenteraadsvergadering over de begroting voor de komende jaren.

De drie coalitiepartijen BBC2014, CDA en PvdA en de oppositiepartijen VVD en PPC dienden gezamenlijk de motie in. Raadsleden zeggen veel klachten te horen over de stand van het groen binnen de bebouwde kom. Het huidige aanzicht doet afbreuk aan de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente, vinden ze. De overige partijen PAC en D66 stemden in met de motie.

Na bezuinigingen nu weer groen licht

In 2014 is er bij bezuinigingen flink afgeschaald in het onderhoudsniveau. "Het is niemand aan te rekenen dat het groenonderhoud hier en daar te wensen overliet", zegt raadslid Eddy Heeling (CDA) daarover. "Het budget was simpelweg niet toereikend. Daarom steunen we deze plannen."

Bewoners

Heeling: "Daarbij zou het mooi zijn als bewoners zelf ook eens wat vaker de schop of schoffel pakken in plaats van de telefoon." Eigen initiatief van bewoners zelf wordt ook door andere raadsleden, onder wie Joop Slomp (Pvda), Erik Bonkes (VVD) en Irene Driehuis (PAC) op prijs gesteld.

De motie zet in op beter groenonderhoud in de stad en dorpen, maar volgens Henk Bouwers van PPC moet er ook oog blijven voor het onderhoud in de buitengebieden: "Agrarische bedrijven hebben ook nog vaak last van overhangende takken."

Biodiversiteit in het Van Heutszpark

Joop Slomp van de PvdA stelde donderdag in het eerste deel van de vergadering al voor om in bijvoorbeeld het Van Heutszpark in Coevorden een bloemenplantsoen aan te leggen, in een van de lege grasvelden. Zo creëer je meer biodiversiteit.

Wethouder Jeroen Huizing (CDA) is blij met het extra budget voor groenonderhoud: "Hier kunnen we mee uit de voeten." Op de vraag van Gilbert Mulder (PvdA) wanneer er resultaten van te zien kunnen zijn, antwoordt Huizing dat het op veel plekken nog niet meteen volgend seizoen te zien is. "Maar zo'n idee als in het Van Heutszpark zouden we meteen kunnen uitvoeren."

Sedumdak op bushokjes

Daarnaast had BBC2014 de wens om een aantal daken van bushokjes in Coevorden zelf te bedekken met Sedum, een soort vetkruid. Dat bleek een probleem, toen wethouder Huizing aangaf dat de gemeente bijna geen bushokjes bezat.

Afgesproken werd dat de gemeente Coevorden contact zoekt met de Provincie Drenthe en de exploitant van gemeentelijke abri's, namelijk Reclame Bureau Limburg, om als proef een aantal bushokjes met het kruid te bedekken.

Alle partijen, behalve de PPC, stemden in met de motie van BBC2014.

Parkeerplaats overdekt met Sedum

PAC kwam nog met de suggestie om te onderzoeken of een met Sedum bedekt dak boven de parkeerplaats de Molenbelt een optie zou kunnen zijn. Wethouder Stegen zegde toe dat idee mee te nemen in de plannen, maar dat dat wel een lastig verhaal zou worden.

