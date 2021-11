Nogmaals een frisse start voor vrijwilligersorganisaties Coevorden

Alle raadsfracties, behalve de PPC, konden zich vinden in de motie van de PvdA. Veel raadsleden noemden het voorstel sympathiek. Sinds vorig jaar konden vrijwilligersorganisaties, zoals verenigingen en dorps- en buurthuizen, een beroep doen op de subsidieregeling Frisse Start. Daarmee kunnen ze de activiteiten weer oppakken na de coronapandemie.

Aangezien de coronacrisis nog steeds gaande is, dient de PvdA een motie in om de subsidie ook in 2022 aan te bieden.

Potje bijna leeg

Met de regeling kunnen verenigingen die met vrijwilligers werken tot 1500 euro aanvragen voor de start van hun activiteiten na de coronabeperkingen. Daarvan is het afgelopen jaar veel gebruik gemaakt. Het potje van 100.000 euro dat de gemeente hiervoor, samen met de provincie Drenthe beschikbaar stelde, is bijna leeg.

Voor het komende jaar is er in ieder geval nog zo'n 700.000 euro over voor coronasteunmaatregelen, laat wethouder Joop Brink (PvdA) weten. "Maar corona is nog niet voorbij, dus we kunnen het niet zomaar uitgeven. Voor de Frisse Start-regeling kunnen we best een bedrag reserveren."

