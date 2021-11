Zorgen bij Noordenveldse wethouder over wachtrijen voor thuishulp

Wie in de gemeente Noordenveld gebruik wil maken van huishoudelijke hulp, kan rekenen op een flinke wachttijd. In een tijdsbestek van drie jaar groeide het aantal afnemers van huishoudelijke hulp via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) in Noordenveld met zo'n 25 procent.

Resultaat is een lange wachtlijst in Noordenveld. Dat baart wethouder Kirsten Ipema ernstig zorgen. Zij hoopt dan ook dat mensen die best via een andere manier aan thuishulp kunnen komen, geen gebruik zullen maken van de Wmo.

Niet verboden

Een oproep waarbij de wethouder rekent op de goedheid van de mens. Verboden is het namelijk niet om een beroep te doen op de Wmo, om zo aan thuishulp te komen. "Wie een indicatie heeft om thuishulp te krijgen, kan bij de gemeente aankloppen", zegt Ipema. "Maar we hopen dat mensen die zelf financieel in staat zijn om hulp te regelen, dit ook zelf gaan doen."

De wethouder verwacht dat dit lang niet in alle gevallen zo is. Waar in 2018 nog 773 Noordenvelders gebruikmaakten van een huishoudelijke hulp via de Wmo, is dat in 2021 opgelopen naar 1053. "Mogelijk gaat het van mond op mond", denkt Ipema. "Inwoners betalen iets meer dan 19 euro per maand hiervoor. Dat is al gauw goedkoper dan zelf een hulp inhuren."

Zelf regelen

De wethouder roept mensen op om 'zelf te regelen wat er te regelen valt'. "Het lukt ons namelijk nu niet om nieuwe aanvragen meteen af te handelen. Dat is toch pijnlijk."

Sinds 2015 hebben gemeenten in heel Nederland een zorgplicht naar inwoners die niet op eigen kracht in hun hulpvraag kunnen worden voorzien.