Bodycams voor boa's in De Wolden

De boa's zelf hebben bij de gemeente aangedrongen op de aanschaf van de bodycams. De gemeente gaat daarin mee. "Bodycams hebben een bewezen deëscalerende werking. Hiermee vergroten we de veiligheid voor onze medewerkers en beperken we incidenten van verbale of fysieke agressie", staat in de begroting voor komend jaar.

2022

De gemeente moet nog richtlijnen opstellen voor het gebruik ervan. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de privacy van mensen die op de beelden vastgelegd worden. De camera's worden daarom halverwege komend jaar beschikbaar gesteld, laat een gemeentewoordvoerder weten.

Controleurs in de openbare ruimte krijgen steeds vaker te maken met agressie. Daarom besloot onder andere waterschap Vechtstromen al tot de inzet van bodycams voor controleurs. Ook trok de provincie Drenthe al een kwart miljoen uit voor extra handhaving in natuurgebieden, waar het in coronatijd flink drukker was.

Ook in De Wolden zorgden de coronamaatregelen voor extra werk voor boa's, die toezicht moeten houden op de handhaving van de regels. De Wolden investeerde dan ook in een extra boa. Eerst werd extra inzet intern opgelost, voor volgend jaar is er 70.000 euro beschikbaar gesteld voor een extra boa. Komend jaar wordt er een nieuw handhavingsprogramma opgesteld, daarin wordt gekeken of er blijvend gebruik van moet worden gemaakt.

