Zorgbelang Drenthe: 'Mensen worden het wachten moe'

Het afschalen van de zorg in de Drentse ziekenhuizen is ongewenst. Dat zegt Jan van Loenen van Zorgbelang Drenthe, dat de belangen van patiënten behartigt.

Van Loenen reageert hiermee op het schrappen van een deel van de planbare zorg door Treant, om ruimte te houden voor coronapatiënten. In Stadskanaal gaan operaties vanaf vandaag niet meer door. In het Treant-ziekenhuis in Hoogeveen wordt de helft van de operaties uitgesteld. De oncologische zorg - voor kankerpatiënten dus - gaat daar nog wel door. Personeel wordt overgeplaatst naar Emmen, waar Treant coronapatiënten behandelt.

'Mensen worden het wachten moe'

"Er is al heel veel zorg in te halen en die lijst wordt alleen maar langer. Mensen worden het wachten moe, ik heb patiënten horen vertellen dat hun operatie al drie keer is uitgesteld. Eigenlijk gaat dit in sommige gevallen ten koste van de kwaliteit van het leven."

De Zorgbelang-directeur vraagt zich af of de pandemie wel goed wordt aangepakt. 'We doen hetzelfde als anderhalf jaar geleden. We geven weer voorrang aan coronapatiënten en schalen de reguliere zorg zorg af. Er gaan bij onze achterban stemmen op om coronapatiënten op bepaalde plekken te concentreren, zodat de gewone zorg kan doorgaan."

Van Loenen vindt dat bij het afschalen van de zorg ook gekeken moet worden hoe lang mensen al op een wachtlijst staan. "Soms moeten patiënten een voorrangspositie krijgen. Ik begrijp dat het een ingewikkeld probleem is en wij hebben ook de wijsheid niet in pacht, maar wij hebben de indruk dat het wel beter kan dan nu gebeurt."

Mocht een operatie worden afgezegd, dan loont het volgens de directeur om als patiënt zelf te gaan rondbellen. "Kunnen ze je op de ene plek niet helpen, dan kan dat misschien wel snel op een andere locatie."

