Praot Drents Met Mij met zanger René Karst

De laatste gast van dit seizoen is zanger René Karst uit Hoogeveen. We kennen hem nu vooral van feestnummers als Liever te dik in de kist en Atje voor de sfeer, maar al toen hij een jaar of twaalf was, stond hij op de planken met zijn moeder. Samen vormden ze Duo Karst: "Mien kammeraoden die zeiden: 'Ie bent zo stom bezig jonge. Gao in een leuk bandje zitten en alle vrouwen die valt veur je en ie gaot met oen moe op pad'."

"En dan zit ik in zo'n feesttent en dan hej van die meissies achter de feesttent staon en dan komt mien moe zeggen: 'Kom wij gaot weer an 't optreden'. Ik snapte wel dat mien kammeraoden dat zeeden, maar ik had zoveul plezier in het optreden en mensen vermaken dat ik dat op de koop toenam."

Rijkdom

In die tijd zong Karst nog in het Drents, maar thuis werd nauwelijks Drents gesproken: "Mien va en moe deden het onderling wel, maar met de kinder nooit. Ik heb dat eigenlijk gaondeweg leerd. Zo ben ik toch tweetalig opevoed en dat is een rijkdom."

Na zijn Nederlandstalige succes met het nummer Supergave tijd stopt hij met Drentstalige muziek maken. Is succes belangrijk? "Ik verander der als mens niet van, maar aj begunt met liedjes en as tien man het leuk vindt dan probeer je met joen volgende plaat dat honderd man het leuk vindt. En as ik nou in het Gelredome stao met 35.000 man dan denk ik wel: dat jochie dat vrogger bij de plattelandsvrouwen in Hesseln stun dat doet het nou wel goed."

Succes

Of hij weer eens iets in het Drents gaat opnemen? Die kans is klein: "Waor aj succes met kriegt, dat muj op dat moment ook bedenken, dat is wat het publiek van mij wil heuren. Je doet het natuurlijk ook veur wat je zelf wilt doen, maar het is ook mooi aj der succes met hebt."

Praot Drents Met Mij - Rene Karst

