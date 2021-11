Drentse schapenhouders krijgen geld voor wolfwerende rasters

Gedeputeerde Henk Jumelet levert daarmee vandaag boter bij de vis op de vraag van VVD-statenlid Johan Moes. Die vroeg in Provinciale Staten om onmiddellijk heel Drenthe tot risicogebied voor wolven te benoemen. Zodat veehouders overal subsidie kunnen krijgen voor wolfwerende maatregelen. Ook Moes' wens voor een wolvenconsulent wordt ingewilligd.

Jumelet: "We merken ook dat schapenhouders veel praktische vragen hebben over het beschermen van hun vee. Bijvoorbeeld over welk type wolfwerende maatregelen geschikt zijn en hoe deze zijn toe te passen op het bedrijf. Daarom wordt er een wolvenconsulent aangesteld. Zodat schapen-en geitenhouders niet alleen financiële ondersteuning kunnen aanvragen, maar ook hulp krijgen in de praktijk."

Aanvallen van de wolf

Afgelopen weekeinde zijn er opnieuw schapen doodgebeten in Wapse. Of de schapen door een wolf zijn doodgebeten, is nog niet duidelijk. BIJ12 onderzoekt dat. De afgelopen tijd zijn in dezelfde buurt meer meldingen gedaan van doodgebeten schapen. In Lheebroek werden begin deze week vijf dode schapen gevonden. In de periode daarvoor waren er dode schapen in Dwingeloo, Ruinerwold en Wapse, in totaal tien dieren. Iets noordelijker werden in Hijken en Hoogersmilde ook vier dode schapen gemeld.

In Geeuwenbrug is in de nacht van zondag op maandag een kalf doodgebeten. Het kan de eerste keer zijn dat een kalf in Drenthe is doodgebeten door een wolf. BIJ12, het bureau dat voor de provincies onder andere de wolvenschade regelt, onderzoekt ook nog een andere melding van een doodgebeten kalf in Drenthe, dat was in oktober in Westervelde. Van beide gevallen is nog niet niet vastgesteld of dit daadwerkelijk door een wolf komt.

Gedode dieren

Moes vertelde Provinciale Staten gedetailleerd over een bezoek aan een schapenhouder waar onlangs meerdere schapen gedood waren. Moes ging zelf kijken. Van opengescheurde dieren en een lammetje met een bijtgat in de luchtpijp, dat alsnog afgemaakt moest worden. En daarbij een huilende schapenhouder die hem toebeet: "Jij zit in de politiek, doe er wat aan."

Het leverde Moes een uitbrander op van de fractievoorzitter van Partij voor de Dieren, Renate Zuiker. "De dramatische manier waarop u dit vertelt, die hoor ik niet van u als het gaat om de situatie van vee in slachthuizen. U bent bezig met de demonisering van de wolf." In de Statenzaal klonk gelach, tot ongenoegen van Zuiker.

Ook de PVV dacht er anders over. In ons dichtbevolkte land is volgens de partij geen plaats voor de wolf. "De provincies moeten samen naar Den Haag om de beschermde status van de wolf er af te krijgen", zei PVV-Statenlid Bert Vorenkamp. Ook Alfred Schoenmaker van Sterk Lokaal denkt in die richting. Volgens hem is de wolf die nu rondloopt in Drenthe niet mensenschuw en loopt hij ook rond in dorpen.

Informatiebijeenkomst

De LTO vakgroep schapenhouderij, het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders en de Vereniging Gescheperde Schaapskudden Nederland (VGSN) houden morgenavond een digitale bijeenkomst voor alle houders van landbouwhuisdieren in het westelijk deel van Drenthe. Tijdens de bijeenkomst komt onder meer aan de orde wat een boer kan doen om aanvallen van de wolf op zijn of haar vee te voorkomen.

