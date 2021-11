Plan voor 75 sociale huurwoningen in centrum Meppel

Woningcorporatie Actium is van plan om 75 nieuwe huurwoningen te bouwen in Meppel. Daarvoor heeft de woningstichting een stuk grond op Het Vledder van Meppel aangekocht. Op deze plek stond tot 2008 de Muloschool.

Daarmee maakt Meppel de volgende stap om van Het Vledder een woongebied te maken. Het Vledder ligt vlakbij het historische centrum van Meppel. Vroeger was Het Vledder een drukke plek met een gasfabriek, markthallen en een school. De gasfabriek is nu een kantorencomplex, de markthallen hebben plaats gemaakt voor een supermarkt en woningen. Nu wordt ook het terrein van de muloschool aangepakt.

Sober ontwerp

Het plan bevat 75 appartementen verdeeld over drie gebouwen. Het hoogste gebouw heeft vier etages. De gebouwen die vroeger op Het Vledder stonden hadden een doelmatige en sobere architectuur uit halverwege de vorige eeuw. De nieuwbouw krijgt diezelfde stijl.

"Dit gebouw past bij de stijl van Meppel", vertelt Albert Jan de Ruiter van Nijhuis Bouw uit Assen. "Daarom hebben wij de stadsbouwmeester van Meppel, de heer Arnoud Olie, hierbij betrokken. Samen hebben we nog dingen aan het ontwerp toegevoegd om het bij de Meppeler stijl te laten passen. Daarbij zijn vooral details in de gevels verbeterd. Het worden rijke gevels met verschillende materialen."

De sobere stijl is niet gekozen omdat het goedkoper of sneller is, zegt De Ruiter. "Het is een heel mooi plan en wij zijn er enorm tevreden over."

De parkeerplaats en de gebouwen worden niet bereikbaar vanaf de Burgemeester Knopperslaan, omdat het de doorstroming en de verkeersveiligheid niet ten goede komt. Auto's moeten de parkeerplaats bereiken via de Meester W. Doornbosstraat en de Gasgracht.

Wachtlijst van 7 jaar

In 2007 is begonnen aan de herontwikkeling van Het Vledder. In 2008 werd de muloschool afgebroken. In de omgeving zijn de afgelopen jaren verschillende woningen, appartementen en een supermarkt gebouwd.

Vorig jaar besloot gemeente Meppel dit deel van Het Vledder te bestemmen voor sociale woningbouw. De vraag naar sociale huurwoningen is groot in Meppel. De wachtlijst voor een woning is 7 jaar en 4 maanden. "Er zijn afspraken gemaakt voor de periode 2018-2022 om de wachttijd te verkorten", schrijft de gemeente Meppel hierover. "Dit plan voor Het Vledder plan geeft hier invulling aan."

Het plan komt binnenkort ter inzage voor inwoners van Meppel. Dan begint de inspraakperiode. Nijhuis Bouw verwacht in de tweede helft van volgend jaar te beginnen met bouwen. De bouw duurt iets meer dan een jaar. "Als het goed verloopt kunnen de nieuwe bewoners kerst 2023 daar vieren", besluit De Ruiter.

