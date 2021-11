OBS de Elsakker heeft de groenste schoolomgeving van Drenthe

Destijds werd er bij wijze van opening een els geplant, nu plant Ipema een moerbeiboom. De Stichting Boomfeestdag (dit jaar werd die dag in maart gevierd), streeft naar het vergroenen van scholen. Scholen die onderwijs en een 'groen karakter' hand-in-hand laten gaan, maken kans op deze prijs.

Op de goede weg

Voor directeur Jaap Starke is de prijs een bevestiging dat De Elsakker op de goede weg is. "We hebben een moestuin voor de kinderen, een bosrand voor de dieren en we proberen het groen in de omgeving zoveel mogelijk bij het onderwijs te betrekken."

Als het maar even mogelijk is, gaan de leerlingen in de buurt op pad. "Met een spiegeltje onder paddenstoelen kijken of met een netje de sloten in", schetst Starke. "Om te kijken wat er leeft."

Veel buiten

Suze uit groep 8 vindt de afwisseling erg leuk. "Je bent dan even ergens anders mee bezig", zegt ze. "Het is leuk om even het klaslokaal uit te zijn."

Wethouder Ipema zit weliswaar al jaren niet meer op de school in Westervelde, maar herinnert zich hoe vroeger ook al veel aandacht werd besteed aan de groene schoolomgeving. "Toen waren we al veel buiten. Ik herinner me nog hoe dat destijds ging."

Nog groener

Ipema is trots dat 'haar school' nu is uitgeroepen tot groenste van Drenthe. "Sowieso is groen heel belangrijk voor kinderen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen beter leren als ze in een groene schoolomgeving leren. Ik hoorde net al een heel aantal kinderen die echt al heel veel weten van de natuur."

De Elsakker blijft de komende tijd eveneens inzetten op het vergroenen van de omgeving. Niet alleen door de al geplante bomen van de gemeente Noordenveld, maar ook door leerlingen komend voorjaar een eigen vierkante meter moestuin te geven. "Dit alles met behulp van enthousiaste leraren, ouders en leerlingen", aldus Starke.