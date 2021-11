GroenLinks: 'Antwoord minister over jodiumtabletten bij kernramp is onvoldoende'

De kernkraftwerk in Lingen is één van de laatste 6 nog werkende Duitse kerncentrales. Eind 2022 moeten ze allemaal dicht. (Rechten: KRD/Wikimedia)

Zwangere vrouwen en gezinnen met jonge kinderen die nog niet lang in Drenthe zijn, maar wel binnen 100 kilometer van de kerncentrale in Lingen wonen, krijgen te weinig informatie over de uitgifte van jodiumtabletten. Dat vindt GroenLinks-fractievoorzitter Elke Slagt in Provinciale Staten, net als haar collega's in de Tweede Kamer.

De partij stelde er vragen over aan demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid Welzijn en Sport en is verbaasd over zijn antwoorden. De Jonge staat er voldoende info in de folder Zwanger! die via het RIVM wordt verspreid en beschikbaar is bij huisartsen, verloskundigen en gynaecologen. Daarin staat een paragraaf over het advies om jodiumtabletten in huis te halen ter bescherming van het (ongeboren) kind opgenomen in de folder.

'Te hoge drempel'

"De Jonge is niet van plan om structurele uitdeling van tabletten in de straal van 20 tot100 km voor zwangeren en jonge kinderen in gang te zetten", zegt Slagt. "Ze moeten zelf tegen de informatie aan lopen en dan ook zelf naar de drogist of apotheek om ze te kopen. Dat is een veel te hoge drempel."

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die nieuw zijn in onze provincie is volgens haar helemaal niks geregeld. "Bovendien weten veel zwangere vrouwen die nieuw in onze provincie zijn komen wonen niet dat ze binnen een straal van 100 kilometer van een kerncentrale wonen. Ze weten ook niet van het risico op een mogelijk ongeluk bij de kerncentrale bij het Duitse Lingen en dat jodiumtabletten ongeborenen en jonge kinderen kunnen beschermen tegen schildklierkanker bij een kernongeval."

Risico's na sluiting

Als er zo'n ramp gebeurt, heeft de overheid de plicht zo goed mogelijk voor haar inwoners te zorgen. Dan is alleen een folder volstrekt onvoldoende, vinden Slagt en de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Voor alle andere inwoners binnen een straal van 100 kilometer is het wel geregeld. Zij zitten wel in het automatische distributieprogramma van jodiumtabletten door de rijksoverheid.

"De minister heeft ook geen antwoord gegeven op onze vraag hoe lang em in welke mate er nog ongevalsrisico's zijn na sluiting van de kerncentrale in Lingen die voor volgend jaar gepland staat", vervolgt Slagt. "In België blijven de kencentrales vlak bij Zeeland en Noord-Brabant nog tot 2025 open, dus de minister moet echt meer gaan doen."

Waarom helpen jodiumtabletten bij een kernongeluk? Bij een ongeval in een kerncentrale kunnen radioactieve stoffen vrijkomen die zich verspreiden via de lucht. Een van die stoffen is radioactief jodium. Radioactief jodium kan door inademing in het lichaam terechtkomen en door de schildklier worden opgenomen. Dit kan op de langere termijn schildklierkanker veroorzaken bij jonge mensen. Door op het juiste tijdstip vooraf jodiumtabletten in te nemen, raakt de schildklier verzadigd met stabiel jodium, dat ongevaarlijk is. De schildklier neemt dan minder radioactief jodium op, waardoor de kans op schildklierkanker minder wordt. De regel is: hoe jonger je bent, hoe groter de kans dat je schildklierkanker ontwikkelt na een kernongeval. Het is belangrijk om jodiumtabletten in huis te hebben als je zwanger bent. Slik ze pas als je hoort van de overheid dat je dit moet doen, niet eerder. Je kunt voor 2,95 een doosje jodiumtabletten kopen bij apotheek of drogist. Meer informatie vind je op www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl

