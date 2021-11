Provincie boos over dubbele tariefsverhoging drinkwater maar doet er niks aan

Ja, de onverwachte tariefsverhoging van 8 in plaats van 4 procent van de WMD is fors. Procentueel. Maar omdat water relatief goedkoop is gaat het om een maandelijkse verhoging van een tiental centen voor een gemiddeld huishouden. Waar hebben we het over?

Provinciale Staten (PS) boog zich vanochtend langdurig over de plotsklaps boven komen drijvende verdubbeling van de prijsverhoging voor het Drentse drinkwater. Tot grote verbazing van VVD-statenlid Jan Smits die voorrekende hoeveel water hij gebruikt en dat de procentueel forse verhoging in echte maandlasten "peanuts" is. We moeten ons als PS met belangrijkere zaken bezig houden." Het weerhield PS er niet van om een uitgebreid WMD-ei te leggen.

Tijd voor kritische vragen

Tijd voor zeer kritische vragen van gedeputeerde Cees Bijl aan de WMD, vindt CDA-statenlid Gertjan Zuur. Want veel partijen in PS - van links tot rechts, oppositie en coalitie - hebben moeite met de verhoging. En vooral waar die vandaan komt. En daar shopte elke partij driftig in de argumenten van de WMD voor de plotselinge verhoging, om er wat van te kunnen vinden.

Het drinkwaterbedrijf heeft meerdere redenen om het tarief dubbel te verhogen. De WMD vindt steeds meer verontreiniging in het grondwater, en het kost dus meer geld om dat te zuiveren. Ook is er veel geld nodig om alle installaties en pompstations bij de tijd te brengen. Verder heeft ook de WMD last van de hogere energielasten. En er wordt steeds meer drinkwater gebruikt.

Dit hoort niet in ons drinkwater

SP-fractievoorzitter Wim Moinat wees vooral op bodemverontreiniging, waardoor de WMD steeds meer moeite moet doen en dus meer kosten maakt om stoffen uit het drinkwater te halen die er niet in horen. "Het is van de gekke dat wij bedrijven nog steeds toestaan om middelen te gebruiken die slecht zijn voor ons drinkwater."

WMD moet sneller aan de duurzame energie

D66-fractievoorzitter Anry Kleine Deters wil dat de WMD veel meer haast gaat maken met verduurzaming. Het waterbedrijf heeft last van de fors gestegen energieprijzen en dat komt weer in het tarief terecht. 90 procent van het energieverbruik van de WMD komt volgens Kleine Deters door het gebruik van pompen. De D66'er had een motie in de achterzak die de WDM zou dwingen om eerder dan 2040 alles met duurzame energie te doen.

Vervanging installaties beter plannen

Volgens JA21-fractievoorzitter Thomas Blinde moet de WMD voor een aantal zaken gewoon meer plannen. Vervangen van installaties en leidingen komt niet op het laatste moment uit de lucht vallen. Blinde wil dat de tariefsverhoging wordt uitgesmeerd over meerdere jaren en niet in een keer ingaat.

Niet op WMD stoel gaan zitten

Gedeputeerde Cees Bijl die namens de provincie aandeelhouder van de WMD is riep PS op om vooral niet op de stoel van de bedrijfsvoering van de WMD te gaan zitten. "Ik ga wel in de aandeelhoudersvergadering uw punt aankaarten van goede en snelle invoering van alle verduurzamingsplannen die de WMD heeft."

Hoewel Bijl ook baalt van de zeer laat aangekondigde dubbele tariefsverhoging gaat hij er wel mee akkoord. En VVD-nestor Jan Smits, die zag het lange debat met stijgende verbazing aan zich voorbij trekken.