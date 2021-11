TikTok-ster krijgt eigen theatertour

"Het is een droom waarvan ik nog niet had gedacht dat die zou uitkomen," vertelt Dijkstra. "Ik had verwacht dat dit nog wel even wat langer zou duren. Het is een heel groot cadeau en een verrassing dat ik dit nu al mag gaan doen."

Logische overstap

Dijkstra speelde eerder al Anastacia, Het Meisje van Yde en ze speelde recent mee in de voorstelling over blueslegende Harry Muskee. Als oud-student van de docent- en theateropleiding in Zwolle is het vak haar niet vreemd. Maar van een eigen voorstelling en tour kwam het tot nu toe niet. De coronacrisis heeft voor haar goed uitgepakt.

"Ik ben vorig jaar in mei begonnen met een TikTok-account vanwege corona want we kennen het allemaal: de wereld lag een beetje plat." Haar video's werden goed bekeken en via de app werd Dijkstra uiteindelijk door een producent ontdekt.

Van TikTok weer terug naar het theater voelt voor Dijkstra als een logische overstap. "Alles begon met theater, daar focuste ik mij op. Toen ben ik TikTok gaan doen en eigenlijk ben ik op TikTok theater gaan maken. Dus de stap voelt heel natuurlijk."

In haar video's speelt Dijkstra verschillende typetjes (Rechten: RTV Drenthe / Josien Feitsma)

Bloed, zweet en tranen

Toch kwam het haar niet aanwaaien. "Het is niet zo makkelijk om zomaar op het podium te mogen staan. Daar hoorde heel veel afwijzingen bij, daar zijn ook heel veel tranen geweest. Ik heb er heel hard voor moeten werken. Social media is sowieso een hele gekke wereld. Ik heb gisteren nog een DM (direct message, red.) gekregen waarin iemand om een foto van mijn sokken vroeg. Er komt haat op je pad."

Die ervaringen gebruikt Dijkstra in haar voorstelling. Evenals de bekende typetjes die in haar video's voorkomen. Zoals peuter Lily, chagrijnige Willem of zweverige José. Dijkstra lacht: "Het wordt knettergek."

Haar fans uit Drenthe moeten geduld hebben. De tour komt opvallend genoeg niet langs Groningen en Drenthe. "Mijn producent weet precies hoe en wat, en er zit een gedachtegang achter. Hopelijk komt dit in de toekomst nog wel."

