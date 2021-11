Corona: 246 nieuwe besmettingen, 1 ziekenhuisopname

Er zijn door het RIVM vandaag 246 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe gemeld. Een inwoner van de gemeente Tynaarlo is in het ziekenhuis opgenomen vanwege een coronabesmetting. Er zijn geen overlijdens gemeld.

Het aantal besmettingen ligt iets lager dan gisteren, toen er 255 positieve tests werden gemeld. Wel ligt het aantal boven het gemiddelde van de afgelopen dagen dat, inclusief besmettingen die vandaag zijn gemeld, op 228 ligt.

De meeste besmettingen waren in de gemeente Emmen (70). Daarna volgen Assen, met 29 nieuwe besmettingen, en Hoogeveen, waar 27 positieve tests zijn gemeld. Van een persoon die in Drenthe positief werd getest is de woonplaats niet bekend.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 10-11-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1813 (+10) 8 21 Assen 5055 (+29) 74 15 Borger-Odoorn 2031 (+10) 35 16 Coevorden 3775 (+16) 63 32 Emmen 11642 (+70) 196 85 Hoogeveen 6049 (+27) 86 42 Meppel 3030 (+18) 35 32 Midden-Drenthe 2598 (+23) 41 32 Noordenveld 2282 (+10) 35 26 Tynaarlo 2170 (+12) 27 (+1) 25 Westerveld 1357 (+8) 19 22 De Wolden 2611 (+12) 39 26 Onbekend 103 (+1) 0 0

Landelijke cijfers

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn landelijk 12.713 positieve coronatests geregistreerd. Sinds het begin van de epidemie zijn er maar twee dagen geweest met meer nieuwe gevallen, beide in december vorig jaar.

In de afgelopen zeven dagen zijn 80.292 nieuwe gevallen aan het licht gekomen, gemiddeld 11.470 per dag. Er zijn ook maar twee dagen geweest waarop het weektotaal nog hoger lag. Dit was eveneens in december vorig jaar.

Ziekenhuizen

In de ziekenhuizen in Nederland zijn nu 1647 covid-patiënten opgenomen, evenveel als gisteren. 327 van hen liggen op de intensive care, acht meer dan gisteren. Er zijn gisteren twaalf covid-patiënten overgeplaatst naar een ziekenhuis buiten hun eigen regio. Het is niet duidelijk of patiënten zijn verplaatst naar Noordelijke ziekenhuizen. Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) publiceert alleen op dinsdag actuele cijfers over het aantal covid-patiënten in de ziekenhuizen in het Noorden.