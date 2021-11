Burgemeester van Emmen stoft voorstel voor nieuwe raadzaal af

Van Oosterhout wilde hier drie jaar geleden een serieuze discussie over voeren met de raad. Noodzakelijke bezuinigingen deden het plannetje in de ijskast belanden. Maar Van Oosterhout loopt zich inmiddels al weer warm.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar gooit de Emmer burgervader het balletje opnieuw op, laat hij desgevraagd weten.

Inwoners die een vergadering van de Emmer gemeenteraad willen bijwonen, moeten er wat voor over hebben. Je stapt binnen bij de entree aan de kant van Vreding en gaat langs de bewaking een deur door. Dan volgen meerdere verdiepingen die je per trap of lift kunt afleggen.

Met de nek aankijken

Na een aantal tussendeuren kom je uit bij een galerij met de kantoren van burgemeester en wethouders. Deze steek je over en na deze tocht beland je eindelijk in de Emmer raadzaal.

Voor raadsleden is de lange kruipdoor-sluipdoor-route tot daar aan toe, maar voor inwoners vindt de Emmer burgemeester dit een punt. "Het schort aan toegankelijkheid en zichtbaarheid als het aankomt op onze vergaderlocatie." Ook de inrichting van de zaal laat te wensen over. Raadsleden zitten in een halve cirkel en in meerdere rijen achter elkaar. Iedereen kijkt elkaar als gevolg letterlijk met de nek aan. "Erg onhandig als je met elkaar in gesprek wilt."

2.0 versie

"Een nieuwe raadzaal komt beter uit als deze zich op de begane grond bevindt. Makkelijk toegankelijk en het liefst doorzichtig is", aldus Van Oosterhout. Het liefst met zitplekken die in een kring zijn opgesteld, zodat iedereen elkaar aankijkt.

Als voorbeeld wijst hij naar het gemeentehuis van Westerveld in Diever, dat opvalt door de royale glaspartijen. Naast vergaderingen zou de gedroomde 2.0 versie van de Emmer raadzaal ook gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten of andere publieke evenementen. "Op de huidige locatie is dat hartstikke onhandig."

Clubje experts

Als potentiële ideeën opperde Van Oosterhout al eens het trouwpaviljoen of een stukje aanbouw aan de zijde dat langs het Raadhuisplein ligt. "Maar ik ben zelf geen bouwkundige, dus dat laat ik graag aan een clubje experts over."

Zodra een nieuw college is gevormd, legt hij het plan opnieuw op tafel. "Het is uiteindelijk aan de raad om te beslissen. Als die vinden dat ze wel iets beters aan hun hoofd hebben, dan prima. Maar dat is niet het geval. Meerdere raadsleden lopen hier tegen aan, weet ik. Het moet anders dan twee hoog achter, daar ben ik wel van overtuigd."

