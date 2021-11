Verpleeghuizen willen snel de boosterprik: 'We maken het veel te ingewikkeld'

"En dat kunnen we. Als we vandaag de vaccins krijgen, kunnen we morgen beginnen met prikken. Die uitdaging durf ik wel aan", zegt directeur-bestuurder Mariska Roeters van Zorgcollectief Zuidwest Drenthe. Roeters is ook woordvoerder van de Drentse verpleeg- en verzorgingshuizen.

Evenementen afgelast

Zo'n boosterprik versterkt de werking van de al eerder gegeven coronavaccins. De Drentse verpleeg- en verzorgingshuizen merken dat de werking van het vaccin dat ze eerder kregen, afneemt. Met alle gevolgen van dien: zo kunnen kleine evenementen niet doorgaan. "Morgen zouden we, net als elk jaar, bij ons in de huizen van ZZWD met kinderen Sint Maarten vieren. Maar die kinderen nemen ook begeleiders mee. Het houden van de anderhalf-meter afstand wordt moeilijker. Daarom hebben we besloten om dat niet door te laten gaan. Dat is heel zuur voor de bewoners, want daar kijken ze naar uit. Het zou zo maar eens de laatste keer voor ze kunnen zijn."

Een boostervaccin biedt uitkomst, denkt Roeters. Ook voor komende feesten, zoals Sinterklaas en kerst. "Daarnaast helpt het ons zorgpersoneel, want we merken dat ook zij weer ziek worden. Ze zijn moe, het ziekteverzuim is hoog. We kunnen nu nog kwalitatief goede zorg leveren, maar dat hangt aan een zijden draadje."

Organisatorisch lastig

Zorgminister Hugo de Jonge had het zetten van de boosterprikken gepland voor december en januari. De minister kijkt of dat naar november gehaald kan worden, maar organisatorisch is dat lastig. "We moeten niet onderschatten wat dit betekent", stelt De Jonge bij de NOS. Hij noemt daarbij de uitnodigingen die verpleeghuisbewoners moeten krijgen en de toestemming die zij of hun familie moeten geven voor de prik. "Dat is nog los van het werkelijk toedienen van de vaccins en de levering ervan aan deze instellingen. Het is met name het proces wat eraan voorafgaat wat veel tijd vergt."

Roeters weerspreekt dat: "We maken het veel te ingewikkeld. Uiteraard moeten we veilig prikken, dat doen we ook. We hebben zoveel kennis en kunde in onze huizen, met artsen en huisartsen die ons willen helpen. Wij kunnen die prik heel snel zetten. Voor onze bewoners en voor onze medewerkers."