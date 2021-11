Boomfeestdag: handen uit de mouwen op kale vlakte in Hollandscheveld

Na een korte uitleg over hoe je het beste een boom kunt planten gaan de leerlingen in duo's aan de slag. Met een schep en een paar bomen onder de arm verspreiden ze zich over het grote, kale veld. Twee vrienden zoeken enthousiast naar een plekje om hun boom te planten. "Hadden we het niet net zo goed daar kunnen doen?", vraagt één van de jongens even later. "Nee", zegt de andere jongen vastberaden. De schep wordt weer de grond ingestampt en de eerste boom staat.

Teamwork

Bomen planten is ook samenwerken. Iemand moet gaan scheppen en een ander moet de wortels van de boom voorzichtig bedekken met aarde. "Maak eerst een kruis, dit doe je heel onhandig", roept een jongen uit tegen de ander. "Dat maakt niet uit", zegt de ander stellig. Na een kort overleg zijn de jongens het eens geworden en zijn ze snel weer aan het werk.

Iets moois maken

De bomen worden geplant op een nog kaal stuk land tussen de bossen. "Ik heb wel eens eerder een boom geplant, maar dat was in mijn eigen tuin", vertelt een jongen die net de laatste aarde terug heeft geschept. "Dit geeft een goed gevoel, want je bent goed voor de natuur. Als je dit zo ziet is het heel kaal, maar nu maken we er weer iets moois van."

Als je later groot bent

Vrijwilligers van Het Drentse Landschap scheppen tijdens Boomfeestdag ook volop mee. Jan de Jonge helpt onder andere de leerlingen met het bomen planten. "Bomen hebben we nodig", zegt De Jonge. "Er wordt maar gekapt en gekapt en niet geplant. En ik vind dat we ook moeten planten. Ik zei net tegen een jochie: 'Als je later groot bent dan moet je goed kijken bij die en die boom, daar heb ik een boom geplant.' En als daar dan nootjes aankomen, dat is toch leuk."

