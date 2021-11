Djammen: roodgloeiende telefoon voor Kobus en de Rokkers

Gelukkig voor Kobus en zijn rokkers mag er weer wat meer.

Roodgloeiend

"De telefoon is roodgloeiend", lacht Kobus en de Rokkers-frontman Alex Schuring. Toen deze zomer het coronamaatregelenpakket losgelaten werd en er weer meer mocht, kregen de jongens dat direct te merken via de telefoon en werden ze weer massaal geboekt. "Dubbele zelfs, dat je gewoon 'nee' moet zeggen." Op het moment stroomt de agenda weer vol en zijn de heren bijna ieder weekend wel weer op tour door de provincie en daarbuiten.

Nieuwe band

"Klopt", antwoordt Alex volmondig op de vraag of er wat nieuwe leden bij gekomen zijn. "Ik ben de enige die over is gebleven." Bassist Jenze Leistra is vervangen door Remon Gorter en drummer Yorick Veenstra heeft de stokjes overgegeven aan Robbin Kliphuis. Er worden door de heren nog wat grapjes gemaakt over mogelijke oorzaken voor de wisseling van bandleden. "Het is een stuiterbal", zegt Remon over zijn medebandlid Alex. "Je moet soms even de stuiter eruit halen, dat-ie weer even rustig wordt en dan is het goed te doen hoor." Robbin vult hem aan. "Het is te doen, maar je moet hem alleen wel drie keer dingen vertellen", ook doelend op Alex. Maar als de heren vertellen over optreden voor publiek, dan verdwijnen de plagerige irritaties als sneeuw voor de zon.

De Kobus Studio

Ondanks dat de band een echte feesttent-live-band is, heeft hij wel een eigen studio in Zwiggelte. Als er niet opgetreden wordt brengen de bandleden er veel tijd door. Helemaal toen de maatregelen nog van kracht waren. "We hebben natuurlijk heel lang stil kunnen zitten, maar we hebben niet stilgezeten. We zijn druk aan het schrijven gegaan." De bedoeling is dat de schrijverij van de band leidt tot een album. Een mooi album, aldus Alex. "Wij vinden het zelf wel mooi", aldus een opgewekte Alex. "Wij durven het wel ter gehore te brengen". Volgend jaar moet de nieuwe Kobus-plaat verschijnen. "Dan kunnen we mooi alles kalm aan opnemen, want er staat nog geen nummer op."