Geen 675.000 maar 800.000 euro voor een groene schoolpleinrevolutie. Het IVN, Sport Drenthe en Kunst en Cultuur Drenthe mogen D66 in Provinciale Staten (PS) bedanken. Met het geld moeten 25 of meer Drentse schoolpleinen groener worden, je moet er kunnen sporten en bewegen en ze moeten ook een 'buitenlokaal' zijn om les te kunnen geven.

Gedeputeerde Staten (GS) komen binnenkort met een uitgewerkt plan.

Dat er steun van PS voor de schoolpleinrevolutie zou komen was al duidelijk, maar directeur Mark Tuit van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid IVN knijpt z'n handen dicht.

Wat is de groene schoolplein revolutie?

Een moestuin op je eigen schoolplein of bosjes met vlinderstruiken, zodat je een les over de natuur kunt geven. Of een gymles in de buitenlucht en zelf actief bewegen na schooltijd? Zo zijn er nog wel honderd mogelijkheden waarop een groen schoolplein van toepassing kan zijn, denken de directeuren Mark Tuit (IVN), Mieke Zijl (Sport Drenthe) en Marieke Vegt (Kunst & Cultuur Drenthe).

Zoals ze het zelf noemen: de Groene Schoolpleinen Revolutie in Drenthe. En die revolutie is volgens Tuit hard nodig. Veel schoolpleinen zijn veel te versteend vinden de initiatiefnemers. "Klinkerkoorts", noemt de IVN-directeur ze. Bovendien bewegen kinderen steeds minder en zitten ze achter beeldschermen. Niet gezond.

Geen 675.000 maar 8 ton

D66 in PS kwam met een motie voor 8 ton, met steun van de PvdA, SP en CDA. Met de 800.000 euro kunnen volgens D66-fractievoorzitter Anry Kleine Deters meer dan de 25 schoolpleinen uit het oorspronkelijke plan worden vergroend. "Het ene schoolplein zal meer kosten dan het andere. Als er maar een goede spreiding over scholen over de hele provincie komt. En in samenwerking met andere organisaties en de omgeving." Het geld komt uit de financieringsreserve van de provincie.

