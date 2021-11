Burgemeester Smid: 'Indringend gesprek gehad na plotselinge paardenmarkt'

Het was flink druk op de geïmproviseerde paardenmarkt in Roden. (Rechten: Mathijs Renkema / RTV Drenthe)

Op de laatste dinsdag van september zou er eerst geen markt plaatsvinden, maar in de vroege ochtend werden toch bijna 200 paarden uitgeladen in hartje Roden. Geheel onverwachts was dat overigens niet, aangezien de gemeente Noordenveld op voorhand aan Volksvermaken Roden vroeg de boel in de gaten te houden. Toch werd de markt niet gedoogd, aldus Smid.

Contact moet beter

"We hebben alleen aan Volksvermaken gevraagd of zij de boel in de gaten konden houden", blikt de burgemeester terug. De gemeente moest in allerijl een geïmproviseerd veiligheidsplan op poten zetten. "Daarbij hadden we ook nog eens te maken met minder beschikbare agenten dan normaal."

Smid spreekt van een 'bijzondere situatie'. Hoe het kon dat er opeens een paardenmarkt werd gehouden, buiten de gemeente om, durft hij niet te zeggen. Volksvermaken ontkent het voortouw te hebben genomen en Smid zelf wenst hier liever niet over te speculeren. "Ik heb geen reden om te twijfelen aan de eerlijkheid van Volksvermaken", zegt hij. "Maar feit blijft dat het contact voortaan beter moet."

Lering

Het indringende gesprek, zoals Smid het onderhoud met Volksvermaken noemt, moet volgens de burgemeester ervoor zorgen dat de lijntjes in de toekomst kort blijven. Lammert Kalfsbeek, voorzitter van Volksvermaken Roden, erkent dat de communicatie beter had gekund. Hij spreekt zelf niet van een 'indringend gesprek'. "Wel hebben we gekeken naar wat er goed ging en voortaan beter kan."

Ondertussen onderstreept Kalfsbeek dat Volksvermaken niets met de organisatie te maken heeft gehad. "Pas toen duidelijk werd dat er een markt zou komen, hebben wij samen met de gemeente gefaciliteerd."

"Net zoals andere jaren hebben we ook de andere onderdelen van de Rodermarkt geëvalueerd", vervolgt Kalfsbeek. "Wij hebben gedaan wat ons gevraagd werd. Maar bij een evenement als dit valt of staat alles met goede communicatie. Er zijn zeker zaken uit het gesprek waar wij lering uit trekken voor komende jaren."

Lees ook: