Assen gaat stoppen met corona-polsbandjes

Het loket van de corona-polsbandjes is gevestigd in de VVV Assen

Vier weekenden lang konden Assenaren gebruik maken van het polsbandje, maar er is te weinig animo. Vorig weekend waren de openingstijden van de VVV al aangepast en werd er meer bekendheid aan het systeem gegeven. Dit mocht niet baten, vertelt Kjeld Vosjan, binnenstadregisseur van Assen. "Voor deze paar mensen is het zonde van het geld om open te blijven. Dit aantal kan de horeca zelf ook wel opvangen met scannen."

Vosjan heeft wel een idee waarom dit initiatief niet werkt in Assen. "We moeten ook kijken wat voor horecastad we zijn. We zijn geen Groningen, waarbij je van café naar café hopt. Mensen gaan meestal gericht naar een horecazaak en daar word je tocht al gecheckt. Het is voor de meeste Assenaren dan overbodig om langs de VVV te lopen om een bandje op te halen voor één café." Een andere reden die de binnenstadregisseur geeft, is dat er nooit rijen staan bij horecazaken om naar binnen te komen. Het polsbandje zorgt voor een betere doorstroom, maar die doorstroom is in Assen niet nodig.

'Wel tijdens evenementen'

Het eerste weekend was een succes, met meer dan 250 bandjes. In dat weekend vond het bockbierfestival plaats waarbij deelnemers van café naar café hopten om bockbieren te proeven. Zo'n 170 deelnemers daarvan haalden een bandje. "Wat we wel gaan doen is als er een evenement aankomt, dat we dan gaan opschalen. Mensen kunnen dan wel een polsbandje ophalen bij de VVV. Het systeem heeft dan echt een meerwaarde. Dat hebben we het eerste weekend gezien."

Vosjan heeft wel het Drents Museum een aanbod gedaan, want daar moet sinds afgelopen weekend ook een coronabewijs gescand worden. "We hebben het museum aangeboden dat als ze de drukte niet aankunnen, ze bezoekers naar de VVV mogen verwijzen. Daar wordt de check gedaan en krijgen de mensen een bandje. Dit is alleen mogelijk tijdens de reguliere openingstijden van de VVV."

Het polsbandjes-initiatief is een samenwerking tussen binnenstadorganisatie Vaart in Assen en Koninklijke Horeca Nederland in overleg met de gemeente Assen.

