Kijkje in de toekomst: deze dorpen in De Wolden mogen flink uitbreiden

De Wolden zet tot 2040 in op de groei van het aantal woningen en hoopt met name dat inwoners zelf met bouwplannen komen. De gemeente kijkt het liefst eerst binnen de dorpsgrenzen waar extra woningen kunnen komen, bijvoorbeeld in leegstaande gebouwen. Dat blijkt uit de concept-Toekomstvisie

Voor kerndorpen Zuidwolde, De Wijk, Ruinen, Ruinerwold en Koekange wordt echter verder gekeken, naar grootschalige uitbreiding. "In de kerndorpen wordt uitbreiding actief gestimuleerd, ook als de behoefte niet uit het eigen dorp komt", valt te lezen in de plannen. Datzelfde geldt voor tweelingdorp Alteveer-Kerkenveld, dat niet is aangemerkt als kerndorp. "Ten aanzien van het thema wonen heeft Alteveer-Kerkenveld een bijzondere positie."

Bij andere dorpen zoals Ansen en Echten wordt voorzichtiger omgesprongen met de bouw van nieuwe woningen. "Het landschappelijke karakter van de dorpen moet bij nieuwe ontwikkelingen behouden blijven."

Toekomstvisie

In de concept-Toekomstvisie 2022-2040 blikt het college van burgemeester en wethouders vooruit naar hoe de gemeente er in 2040 moet uitzien. Daarvoor werden sinds 2019 gesprekken gevoerd met tal van inwoners, organisaties en belangengroepen. De Wolden wil in 2040 het 'bruisende groene hart' zijn van de Regio Zwolle, een samenwerkingsverband van 22 gemeenten. Voor jonge mensen uit de regio moet de gemeente aantrekkelijk zijn om te wonen, zodat vergrijzing tegen wordt gegaan.

Voor lokale ondernemers moet ook ruimte zijn, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen in Zuidwolde, Ruinen en Ruinerwold. Die worden de komende jaren verduurzaamd en bij meer vraag naar ruimte wordt gekeken of dat kan op de bestaande terreinen. Eventueel kan er worden uitgebreid. "Als er geen mogelijkheden meer zijn voor verdere uitbreiding, is het realiseren van een nieuw bedrijventerrein alleen bij de kerndorpen een optie", is het college duidelijk.

Druk op buitengebied

In de visie wordt verder vooruitgekeken naar voorzieningen, landschap, gezondheid en klimaat en milieu. Alle toekomstplannen zullen veranderingen en spanningen met zich mee brengen.

Woningbouw, klimaatadaptatie, energietransitie en landbouw vragen om ruimte in het buitengebied. "We zijn ontzettend trots op de mooie omgeving waarin we wonen, werken en leven. En dit geeft meteen ook aan hoe ingewikkeld het allemaal is", weet wethouder Gerrie Hempen. "Immers er is een grote behoefte aan bouwen en daarnaast moet er ook ruimte worden gevonden voor nieuwe manieren om energie op te wekken. En dit moet allemaal passen in het landschap dat we willen behouden."

De gemeente wil dan ook samen optrekken met de landeigenaren, veelal boeren. Onlangs werd al een bijeenkomst gehouden waar boeren, inwoners en deskundigen met politici mee konden denken over de toekomst van de landbouw in De Wolden. "We zien de nieuwe opgaven als een kans voor de agrarische sector om zich te verbreden en zo het verdienvermogen te vergroten."

Eind november bespreekt de gemeenteraad het conceptplan.