Gasselternijveen bestrijdt verborgen armoede met kanskaartenactie

Op de kanskaarten staat uitleg over verschillende financiële regelingen van de gemeente, provincie en de landelijke overheid om inwoners met weinig geld te ondersteunen. Belastingvrijstelling bijvoorbeeld, of een aanvullende bijstandsuitkering. Alleen weet niet iedereen van het bestaan van die regelingen of hoe je ze moet aanvragen.

Achter de voordeur

De actie komt uit de koker van dorpscoöperatie De Brug, die inspiratie opdeed na een soortelijke actie in Hollandscheveld. Volgens Piet Wolters van De Brug is er veel verborgen armoede in Gasselternijveen. "Relatief veel mensen leven hier van een uitkering of hebben andere financiële problemen. Dat speelt alleen vaak achter de voordeur en dus zie je niet wie er hulp nodig hebben", zegt Wolters.

Omdat van buitenaf niet duidelijk is wie er in aanmerking komt voor een regeling, krijgen alle 850 huishoudens een bezoekje van een vrijwilliger. Met de hulp van een groep van dertig mannen en vrouwen probeert de coöperatie iets te doen aan onnodige armoede. Wolters: "Het is onnodig, omdat men gebruik kan maken regelingen van de overheid, maar door onwetendheid of ingewikkeldheid gebeurt dat dikwijls niet. Daardoor blijft er veel geld liggen, terwijl dat wel goed gebruikt zou kunnen worden."

'Niet te veel'

Op de kanskaarten staat niet enkel voorlichting, mensen kunnen ook direct aankruisen van welke regelingen zij gebruik zouden willen maken. Over twee weken zamelen de vrijwilligers de kaarten weer in. Daarna kijken ze samen met de inwoners die hun kaart hebben ingevuld of zij inderdaad recht hebben op geld. Ook kunnen de dorpsbewoners hulp krijgen van de coöperatie om een regeling aan te vragen.

De Brug verwacht dat enkele tientallen mensen gebruik zullen maken van de actie, maar hoopt tegelijkertijd ook niet dat enorm veel mensen een kaart terugsturen. Wolters "Enerzijds zou het mooi zijn als weinig mensen de hulp nodig blijken te hebben, maar dat is niet zo. Anderzijds hoop ik ook niet dat het halve dorp ineens meedoet, want dat zou betekenen dat het echt niet goed gaat."