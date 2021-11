Provincie stelt 1 miljoen euro beschikbaar om gemeenten te helpen

De VVD in Provinciale Staten (PS) diende een voorstel in om het geld apart te zetten in een zogeheten Knelpuntenpot Wonen. De VVD kreeg bij het indienen al bijval van de PvdA, Sterk Lokaal en het CDA. Bijna alle partijen in PS zijn het eens met het beschikbaar stellen van het geld. Alleen de PVV en JA21 stemden tegen het plan.

Van het geld kan de provincie een zogeheten Vliegende Brigade instellen, met projectleiders en deskundigen op het gebied van ruimtelijke ordening. Zij worden dan tegen gereduceerd tarief ingezet bij gemeenten.

VVD-fractievoorzitter Willemien Meeuwissen liet maandag al weten dat ze hoop dat op deze manier plannen sneller van de grond komen. "In elke gemeente is men ermee bezig, maar het gaat vooral bij veel kleinere gemeenten nog niet erg snel. Wij willen de gemeenten helpen, zodat er in Drenthe snel extra woningen beschikbaar komen."

Lees ook: