Drentse theaters slaan handen ineen: 'Meer jeugd naar theater'

Gezocht: 28 jongeren die plaats willen nemen in het jongerenpanel van de vier grote Drentse Theaters. De Nieuwe Kolk in Assen, De Tamboer in Hoogeveen, Schouwburg Ochterop in Meppel en het Atlas Theater in Emmen willen meer jongeren naar de theaters trekken.

En daarom wordt er een nieuw project opgestart. "We zoeken jongeren tussen de 12 en 16 jaar die in het jongerenpanel willen zitten om mee te denken over de programmering", vertelt directeur Machteld van der Werf van het Atlas Theater, namens de vier theaters.

"Wij merken dat jongeren toch weinig het theater kunnen vinden, ondanks de huidige programmering die we hebben voor jongeren. En we willen erachter komen waar dat aan ligt. Waar liggen hun interesses, wat willen zij willen zien? We hopen met creatieve ideeën samen iets op te zetten."

Gezamenlijke programmering'

Volgens Van der Werf zijn er meerdere factoren die ervoor zorgen dat jongeren niet of nauwelijks naar het theater komen. "Ik denk dat het toch te maken heeft met hun belevingswereld. Ook met de digitalisering, Instagram en TikTok en dat soort social media. En op festivals zijn jongeren wel te vinden. Dat zijn meerdere korte momentopnames op verschillende plekken. Dat is anders dan twee uur in een theaterstoel zitten. Maar we gaan met dit project ontdekken waarom jongeren het theater nog niet weten te vinden."

Het is de bedoeling dat ieder theater zeven jongeren aanlevert voor het panel. "Ze moeten zich dan opgeven en auditie doen. En dan samen na gaan denken over een gezamenlijke programmering. Dat het in alle vier de theaters terug te zien is."

Subsidie van provincie Drenthe

Als directeur is Van der Werf erg blij met het project, waar de provincie Drenthe 40.000 euro in steekt. "Er is dus een behoorlijk potje. Ik wil het liefst zoveel mogelijk jongeren in het theater zien. We hebben al meerdere acties om de drempel zo laag mogelijk te houden. En ik ben blij omdat dit een samenwerking is in heel Drenthe. Samen sta je sterk."

Daarnaast nam de gemeenteraad van Emmen vorige week een motie aan. Hiermee krijgen jongeren uit de gemeente Emmen twee gratis kaarten voor het Atlas Theater zodra zij 18 jaar worden.