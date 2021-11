Barger-Oosterveld vreest stank voor dank met groen gasinstallatie: ‘Geef ons garanties’

Tijdens de bewonersavond in zalencentrum Melody werden er vele kritische noten gekraakt (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

In navolging van buurtdorp Oranjedorp, is ook Barger-Oosterveld er niet gerust op. Dorpsbewoners vrezen ook geur- en verkeersoverlast met de komst van een groen gasinstallatie op het GZI Next terrein. Dat bleek tijden de informatieavond, die gisteren in zalencentrum Melody werd gehouden.

Het GZI Next terrein is de voormalige locatie van de gasontzwavelingsinstallatie van de NAM. Gemeente, provincie en het bedrijfsleven sloegen de handen ineen om deze plek te herontwikkelen als energiehub met onder meer een groen gasinstallatie (zie kader), een waterstoffabriek en zonnepanelen.

Vooral tegen dat eerste initiatief lopen inwoners van Barger-Oosterveld te hoop. De toon was minder emotioneel dan in Oranjedorp. Maar de bezorgdheid was er niet minder om.

Een inwoner vindt een plek langs de N34 een betere plek voor de installatie. "De wind staat altijd in de richting van ons dorp." De vermoede geuroverlast wordt een aanslag op de leefbaarheid. Een inwoner sprak van een vergaster in plaats van een vergister. "Die moet er gewoon niet komen."

Nulmeting

Net als tijdens de vorige bijeenkomst wordt een geruststellende excursie naar een al bestaande installatie in Hardenberg voorgesteld. "Maar daar staan slechts een handjevol tanks. Deze installatie is met zestien tanks vijf keer zo groot", werpt bestuurslid Erwin Schürmann van de plaatselijke dorpsvertegenwoordiging tegen. "De schaal is totaal anders."

Het dorpsbestuur dringt verder aan op garanties op basis van een nulmeting. Op die manier heeft het dorp een houvast om aan de bel te trekken als er sprake is van geuroverlast, wordt er gesteld. De garantie dat alles binnen de perken van landelijke regelgeving blijft, vinden sommigen niet genoeg.

Kader: Bij het GZI Next-project draait het om de nieuwe invulling van het terrein van de gesloopte gaszuiveringsinstallatie van de NAM. Laatstgenoemde ontwikkelde samen met provincie, gemeente Emmen en andere marktpartijen plannen voor een zonnepark, waterstoffabriek en en een groen gasinstallatie. In laatstgenoemde worden mest, plantaardig afval en over-de-datumproducten middels vergisting omgezet naar groen gas. Het zonnepark is inmiddels aangelegd, de andere twee initiatieven worden nog ontwikkeld.

Subjectief

Bovendien: wat het RIVM of de dorpsbewoners opvatten als stankoverlast kan mijlen uit elkaar liggen, aldus meerdere bewoners. "De ergernis kan dan worden afgedaan als iets subjectiefs." Niet verschuilen achter bestaande protocollen, maar kom met specifiek op deze locatie gerichte spelregels, luidt het voorstel vanuit de zaal.

Evert Mollema, projectleider van de groen gasinstallatie laat weten dat een nulmeting ook geen uitkomst gaat bieden. Dat biedt voor hem slechts een momentopname, die na verloop van tijd niet meer representatief is.

Profiteren

Wel is het volgens hem de bedoeling dat er een aanspreekpunt voor bewoners komt. Daar kunnen zij aan de bel trekken als zij overlast ervaren. Hij herhaalde verder de boodschap die hij in Oranjedorp deed: bewoners gaan er zo goed als niets van merken.

Als aanvullende genoegdoening stelt Schürmann voor dat het dorp op zijn minst moet profiteren van de komst van de installatie. "Tegenhouden gaat toch niet lukken. Dus waarom zouden we er geen voordeel uit mogen krijgen voor wat betreft onze eigen energierekening. Want zo hebben we er niets aan."