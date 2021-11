Kinderen treffen het vanavond met Sint-Maarten: droog en weinig wind

"Vanochtend en in de middag kan er her en der nog wat lichte regen of motregen vallen, maar het is een kalme dag", zegt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. "Ook vanavond is het bewolkt. Pas later komen er mogelijk wat opklaringen."

De temperaturen zijn in Drenthe goed, zeker in vergelijking met het zuiden van het land. "Daar daalde de temperatuur afgelopen nacht tot onder het vriespunt", weet Van der Zwaag. "Maar hier zijn de omstandigheden zacht."

Het is het tweede jaar op rij dat kinderen het treffen met het weer. Ook vorig jaar was het zacht en droog. Hoe anders was dat in 2019. Met een gevoelstemperatuur van net boven het vriespunt en regen waren handschoenen en mutsen toen geen overbodige luxe.

