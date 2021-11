Oude eiken kappen of niet? Gemeente zoekt oplossing voor weg Rolde-Anderen

Hobbels in het asfalt en dikke eikenbomen vlak langs de weg. Erg veilig is de Gieterstraat tussen Rolde en Anderen op dit moment niet, daar is de hele gemeenteraad van Aa en Hunze het wel over eens. Maar over de manier waarop die weg veiliger moet worden, zijn de meningen in de politiek verdeeld.

De Gieterstraat is zo'n weg waarover je als toerist in reisgidsen leest voordat je naar Drenthe komt. Schilderachtig, maar inmiddels niet zo veilig. Pal aan weerszijden ervan staan metershoge en waarschijnlijk meer dan honderd jaar oude eikenbomen. Voor het passeren van grote landbouwvoertuigen of vrachtauto's moet je strak naar de zijkant en de weg zelf zit vol hobbels. Veroorzaakt door boomwortels en veenoxidatie, waardoor het wegdek scheurt en verzakt, of juist opbolt.

Bomenkap niet uitgesloten

Een ritje over de weg is garantie voor een behoorlijke stuiterpartij en daarom is de snelheid op het gedeelte tussen Rolde en Anderen al een poos geleden verlaagd van zestig naar dertig kilometer per uur. Een definitieve oplossing is dat voor het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze niet: er moet iets aan de weg gebeuren. En daarbij zouden best wel eens wat van die oude eikenbomen kunnen sneuvelen.

"Veiligheid en duurzaamheid van de weg staat bij ons voorop." Raadslid Rikus Harms van coalitiepartij Combinatie Gemeentebelangen (CGB) is duidelijk in zijn voorkeur. De beoogde investering - zo'n 800.000 euro - is fors en er moet volgens die partij worden voorkomen dat de weg over een aantal jaren weer moet worden aangepakt. Als dat met behoud van de bomen kan, dan is dat voor CGB prima. Maar de partij wil kap niet bij voorbaat uitsluiten als dat ten koste gaat van de levensduur van de weg. "Wij willen geen lapwerk."

Veilige weg, of racebaan?

Coalitiegenoot GroenLinks is fel op de suggestie dat kappen van de historische eikenrijen tot de mogelijkheden behoort. Raadslid Lukas Koops vraagt zich retorisch af of het college wel voldoende onderzocht heeft welke alternatieven er zijn om de weg veiliger te maken. Ook zet hij zijn twijfels bij de verkeersveiligheid als de weg eenmaal gerepareerd is. "Die hobbels werken nu verkeersremmend. Als er straks een strakke asfaltweg ligt, gaat het verkeer dan niet juist harder rijden? Of moeten er dan drempels komen?", vraagt Koops zich af. Er moet eerst maar eens beter onderzoek komen, vindt GroenLinks.

De zorgen over verkeersveiligheid worden gedeeld door de twee inwoners die van hun inspreekrecht gebruik maakten tijdens de discussie over de weg. "Maak van Rolde geen racebaan en laat de bomen staan", zegt Rolder Bart Plaatje, die ook zijn vrees uitspreekt voor het verdwijnen van een karakteristiek gedeelte van het landschap. Kyra Wudich uit Eext sluit zich bij Plaatje aan. "De veiligheid op die weg is niet in het geding door bomen of hobbels, maar door het gedrag van automobilisten. Het ware gevaar is de weggebruiker die hard of agressief rijdt", zegt ze in haar betoog.

Steun voor meer onderzoek

Oppositiepartijen PvdA, CDA en D66 - door afwezigheid van die fractie voor één keer vertegenwoordigd door VVD-fractievoorzitter Willem Bartelds - scharen zich achter die wens van GroenLinks. Die partijen erkennen allen de waarde van de bomenrij, maar zien ook het belang van verkeersveiligheid.

Zo stelt gelegenheidswoordvoerder Bartelds namens D66 voor één van de rijen bomen te kappen, als dat niet anders kan. Raadslid Bert Hadderingh ziet wel iets in een transformatie van de weg naar een fietspad, waar verder alleen landbouwvoertuigen en aanwonenden met hun auto gebruik van mogen maken.

Quickscan

Wethouder Henk Heijerman (CGB) kondigt daarop aan binnenkort een quickscan te zullen laten uitvoeren naar alternatieve oplossingen voor de Gieterstraat. Heijerman: "Daar moeten we niet al te lang mee wachten. De resultaten van die scan probeer ik begin volgend jaar aan de raad voor te leggen."