Drentse woningprijzen stijgen met 198 euro per dag

Dat lijkt een groot bedrag, maar vergeleken met de rest van Nederland is het weinig. Drenthe bungelt samen met Limburg onderaan het lijstje met prijsstijgingen per provincie van analysebureau Calcasa.

Eigenaren van koopwoningen in de provincie Utrecht zagen de woningprijzen het meest stijgen, gemiddeld met 550 euro per dag. Noord-Holland volgt met 462 euro. Alleen Limburgse koopwoningen stijgen minder snel qua prijs dan in Drenthe (165 euro).

Prijsstijging per dag in het afgelopen kwartaal per gemeente (Rechten: Calcasa)

Prijzen stijgen het snelst in Westerveld

In Drenthe zien we dat de prijzen het minst stijgen in Assen, Emmen, Hoogeveen, Coevorden en Borger-Odoorn. Hier ligt de stijging lager dan 200 euro per dag. In Westerveld neemt de prijs van koopwoningen het snelste toe, met gemiddeld 300 tot 350 euro per dag.

Dat is een peulenschilletje in vergelijking met de duurste gemeentes in het land. Blaricum en Bloemendaal zijn koploper, met een prijsstijging van 870 euro per dag, gevolgd door Laren, Wassenaar en Heemstede.

Prijsstijging woningen per dag in Drenthe in het derde kwartaal van 2021

Gemeente Prijsontwikkeling Q3 2021 (Euro's per dag) Assen 200 Coevorden 160 Emmen 150 Hoogeveen 190 Meppel 210 Aa en Hunze 270 Borger-Odoorn 190 De Wolden 290 Noordenveld 230 Westerveld 310 Tynaarlo 290 Midden-Drenthe 240

Door de grote prijsstijging doorbreekt de gemiddelde woningprijs in Nederland voor de eerste keer de 400.000 euro grens en staat nu op 417.000 euro. In Drenthe kost een gemiddeld huis 294.000 euro.

Waarschuwing voor oververhitting

De forse prijsstijgingen kunnen zorgen voor oververhitting. Vorige week signaleerde de Autoriteit Financiële Markten nog dat starters op de woningmarkt steeds grotere risico's nemen om toch een huis te kunnen kopen, bijvoorbeeld door hoge schulden aan te gaan en geen financieringsvoorbehoud af te spreken. Dat maakt de Nederlandse economie volgens de toezichthouder gevoelig voor een plotselinge ommekeer in het sentiment, bijvoorbeeld als de rentes wel weer gaan stijgen wat de huizenprijzen drukt.

