Filmmakers uit Emmen werken aan film over Vincent van Gogh

"Dit is een authentiek verhaal, gebaseerd op de brieven die Vincent schreef aan zijn broer Theo tijdens de periode dat de beroemde schilder in onze regio verbleef", vertelt Rob Camies, voorzitter van ZODfilm (Zuid Oost Drenthe film). Dit productiebedrijf uit Emmen is betrokken bij de toekomstige film.

Vincent van Gogh kwam op 11 september 1883 aan in Drenthe, op het station in Hoogeveen. Tot en met december 1883 deed hij onder meer Nieuw-Amsterdam en Zweeloo aan. Van zijn Drentse verblijf zijn enkele schilderijen, tekeningen en brieven bewaard gebleven. Van Gogh schreef in die tijd 23 brieven aan zijn broer Theo.

Première in 2023

De speelfilm laat nog wel even op zich wachten. De première staat gepland voor in de herfst van 2023, tijdens de herdenking van 140 jaar Vincent van Gogh. De opnames beginnen zodra twee andere films van ZODfilm zijn uitgekomen, namelijk Verraderlijke Liefde en Ellert & Brammert.

De première voor Verraderlijke Liefde staat gepland voor december dit jaar, in het Atlas Theater in Emmen. Eigenlijk zou die film vorig jaar november al uitkomen, maar door corona is dat uitgesteld. De film over een Drentse boerenfamilie met onderduikers tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt ook getoond in Assen en Hardenberg. De film ligt nu op de montagetafel.

De filmopnames van Ellert & Brammert beginnen volgend jaar.

