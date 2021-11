Hoogste aantal nieuwe besmettingen dit jaar in Drenthe: 294

De afgelopen dag zijn er in Drenthe bijna 300 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat is het hoogste aantal van dit jaar.

Gisteren werden er nog 246 nieuwe besmettingen in Drenthe gemeld. Vandaag komt het RIVM tot 294 positieve coronatest bij inwoners uit Drenthe. Een inwoner uit Emmen en een inwoner uit Hoogeveen zijn opgenomen in het ziekenhuis.

De meeste nieuwe besmettingen zijn gemeld in Emmen: 95. Hoogeveen volgt met 35 nieuwe besmettingen.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 11-11-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1816 (+ 4) 8 21 Assen 5075 (+ 26) 74 15 Borger-Odoorn 2046 (+ 20) 34 16 Coevorden 3794 (+ 23) 63 32 Emmen 11746 (+ 95) 197 (+ 1) 84 Hoogeveen 6079 (+ 35) 87 (+ 1) 42 Meppel 3047 (+ 18) 35 32 Midden-Drenthe 2617 (+ 21) 41 32 Noordenveld 2291 (+ 15) 34 25 Tynaarlo 2182 (+ 13) 27 25 Westerveld 1358 (+ 13) 18 23 De Wolden 2623 (+ 10) 39 26 Onbekend 64 (+ 1) 0 0 Totaal 44738 (+ 294) 657 (+ 2) 373

Landelijk zijn er 16.364 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Sinds het begin van de pandemie zijn er nog nooit zoveel mensen in een dag positief getest. Het oude record was van 20 december, toen er 12.997 besmettingen werden gemeld. In Drenthe zijn op het hoogtepunt 328 besmettingen gemeld, dat was op 19 december.

Ook het gemiddelde bereikte een nieuw record. In de afgelopen zeven dagen testten 86.384 mensen positief, dat is gemiddeld 12.341 per dag. Het vorige record stond sinds 22 december vorig jaar. In zeven dagen tijd waren toen 82.099 besmettingen bevestigd, gemiddeld 11.728 per dag.

Lockdown

Vandaag werd ook duidelijk dat het OMT aanraadt om voor een korte lockdown te gaan, om de oplopende coronacijfers te stoppen. Het OMT adviseert een lockdown van twee weken, waarin evenementen geschrapt moeten worden en theaters en bioscopen dichtmoeten. Het kabinet geeft morgenavond een persconferentie.

