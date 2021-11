FC Groningen en FC Emmen spelen doelpuntloos gelijk in oefenduel

FC Emmen begon met Indy Groothuizen in doel, verder had Lukkien de volgende tien spelers het gras op gestuurd: Mitch Apau, Lassana Faye, Rui Mendes Lucas Bernadou, Keziah Veendorp, Jeredy Hilterman, Joël van Kaam, Kian Slor, Azzeddine Toufiqui en Teun Bijleveld. Faye is een proefspeler die onder meer bij Vitesse en ADO heeft gespeeld en nu zonder contract zit. Na rust kwam een andere proefspeler in het veld, de Noor Oscar Slonørdal.

Reda Kharchouch viel, in de warming up, geblesseerd af vanwege lichte rugklachten. Peter van Ooijen, Jeroen Veldmate en Oussama el Azzouzi kregen rust en Miguel Araujo was voor interlandverplichtingen in Peru. FC Groningen trad aan met een combinatieteam.

Weinig kansen

In de eerste helft vielen er weinig kansen te noteren. Groningen kreeg twee kansje, de grootste kans voor Emmen was voor Rui Mendes, maar doelman Jan Hoekstra stond in de weg.

In de tweede helft waren de beste kansen voor FC Emmen, maar de ingevallen Jasim-Amin Assehnoun (twee keer) Ben Scholte en Teun Bijleveld konden, mede door goed keepen van Hoekstra, het net niet vinden. En dus eindigde de wedstrijd zoals deze begon, in 0-0.