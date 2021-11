'Bescherm je dieren tegen de wolf'

"We weten nog niet goed wat er aan de hand is. Mogelijk wil een wolf er een eigen territorium", aldus Lelieveld. "Het is nu zaak voor mensen uit die omgeving om zo snel mogelijk hun dieren te beschermen. Haal de dieren binnen. Of maak gebruik van de noodsets die de provincie Drenthe beschikbaar stelt. Je kan ook fatsoenlijke maatregelen nemen, want we moeten toch leren samenleven met de wolf."

Drentse schapen- en geitenhouders kunnen subsidie krijgen voor wolfwerende rasters, zo besloot de provincie gisteren.

DNA-onderzoek

De afgelopen dagen is er meerdere malen melding gemaakt van aanvallen op schapen en eenmaal op een kalf. Dit was onder meer in Geeuwenbrug, Wapse en Hoogersmilde. Die meldingen komen binnen bij BIJ12, de organisatie die namens provincies de beleidsuitvoering over de wolf verzorgt.

BIJ12 zorgt ervoor dat er DNA-onderzoek wordt uitgevoerd, dit moet uitsluitsel geven of het om een wolf, hond of vos gaat. Ook is er vorige week mogelijk een wolf gezien en gefilmd op klaarlichte dag, midden in het centrum van Diever en vlakbij rennend over een akker.

'Des wolfs'

Op de weg tussen Geeuwenbrug en Dieverbrug filmde Auke van der Kool vannacht mogelijk een rennende wolf. Het is niet met honderd procent zekerheid te zeggen, maar de kans is groot dat het om een wolf gaat. Van der Kool weet dat daar geregeld reeën op het fietspad staan, daar lette hij op. Maar naast de glinsterende ogen van de reeën pakte een ander dier zijn aandacht.

Het dier zette het op een lopen, Van der Kool volgde hem en wist een filmpje te maken. Lelieveld, coördinator van het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging, kan niet bevestigen dat het om een wolf gaat. Er is namelijk geen beeld van de voorkant van het dier. Als het geen wolf zou zijn, dan lijkt het dier er wel erg veel op. Lelieveld: "Ik zie een fraaie staartpunt, vrij korte brede oren en ook de manier van rennen is 'des wolfs'."

Bekijk hieronder de beelden van Auke van der Kool:

