Onzekere dagen voor theaters en evenementen, gaan de deuren weer op slot?

Het Atlas Theater in Emmen en de DNK in Assen willen eerst de persconferentie afwachten voordat ze willen reageren. Maar Schouwburg Ogterop in Meppel is een sluiting al aan het voorbereiden. De horeca koopt nog niet in voor volgende week en de voicemails zijn al ingesproken. Directeur Nathalie Jeuring acht de kans groot dat theaters op slot moeten. "Het is al naar ons gelekt, zodat we maatregelen kunnen nemen."

Diep teleurgesteld

Jeuring is er meer dan teleurgesteld over dat het theater waarschijnlijk dicht moet. "Er ging vanochtend een diepe zucht onder het personeel. We hebben er alles aan gedaan om veilige plek te zijn. We houden ons aan de regels, werken met de QR-code en zijn geen besmettingshaard. Toch schijnt het niet uit te maken, want we moeten waarschijnlijk dicht. Dat is pijnlijk."

Het is al de zoveelste tegenslag voor de culturele sector. Hoe gaat ze daar als directeur mee om? "We zijn een creatieve sector. We zijn gewend om snel in te spelen op veranderingen. Maar dit zijn negatieve veranderingen en dat slurpt de energie uit je organisatie. Dat is lastig, pijnlijk en vermoeiend."

De folders voor het tweede deel van het seizoen zijn net de deur uit. De omzet zal door de sluiting lager zijn. En ook is Jeuring onzeker over de verkoop van kaarten na de korte lockdown. Ogterop gaat zeker om steunmaatregelen om de financiële klap op te vangen.

Veilig en verantwoord

Willem Bierema van de vierdaagse landbouwmechanisatie vakbeurs in de Expo in Assen vindt het OMT-advies zorgelijk. Het is de vraag of de beurs, die aankomende dinsdag begint, doorgaat. "Het staat gepland van 16 tot en met 18 november. We waren gestart met de opbouw, maar we zijn in afwachting van de persconferentie morgen", vertelt organisator Bierema. Op die manier hoopt de Bierema dat er toch wat kosten bespaard kunnen blijven als het evenement niet door kan gaan. Desondanks kost het de organisatie tonnen als het evenement wordt afgeblazen.

Ook voor de evenementensector is het weer een tegenslag. Maar Bierema vindt het belangrijk dat het evenement veilig en verantwoord kan doorgaan. "Het voelt niet goed als de besmettingen blijven oplopen en de ic volstroomt op maandag. Dan denk ik dat opdrachtgever Fedecom zegt: dit moeten we niet willen. Dit is een verkeerd signaal. 16000 man in een paar dagen tijd in een hal. Dus als het kabinet niet besluit dat het niet door mag gaan, dan moeten we daar zelf nog kritisch naar kijken."