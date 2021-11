Westerveld uitschieter in corona-uitkering voor zzp'ers

Zelfstandig ondernemers uit de gemeente Westerveld hebben relatief gezien het meeste gebruik gemaakt van deze regeling. In die gemeente maakte 4,5 procent van de volwassenen gebruik van de Tozo-regeling. Tynaarlo volgt met 3,6 procent.

Dat Westerveld zo'n uitschieter is, komt omdat er in de gemeente relatief gezien veel zzp'ers actief zijn. Onder alle werkenden in Westerveld is iets meer dan 18 procent een zzp'er. Daarmee behoort het tot de 'top' van Nederland. Veertien gemeenten in Nederland hebben procentueel gezien meer zelfstandig ondernemers.

De Tozo-regeling, voluit de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, is bedoeld voor zelfstandige ondernemers. Vanuit de regeling krijgen ze een aanvullende uitkering voor levensonderhoud of een lening, om financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en is sinds 1 maart 2020 van kracht.

In heel Nederland hebben vorig jaar 501.000 personen een Tozo-uitkering gekregen. Dat komt overeen met 3,5 procent van de 18-plussers in Nederland. Vooral kapperszaken, schoonheidssalons, reparatiebedrijven van consumentenartikelen en zzp'ers in de cultuur, sport en recreatie maakten veel gebruik van de Tozo-regeling.

Hoogeveen relatief het minst

In de gemeenten De Wolden kregen in 2020 de minste zelfstandigen van Drenthe de uitkering: ongeveer 580. De gemeente Hoogeveen heeft echter relatief het minst in de provincie. Daar ging het om 960 volwassen inwoners, wat neerkomt op 2,1 procent van de volwassen inwoners.

