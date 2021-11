Ook de sportverenigingen in Drenthe verduurzamen

In 2017 is dit project al gestart en zijn er bij 130 clubs een energiescan uitgevoerd. Een van die clubs is tennisvereniging de Hertenkamp in Assen. Daar was ook de aftrap van het nieuwe project 'Drenthe Sport Duurzaam The next step'. Met dit project hopen de betrokken organisaties (SportDrenthe, het Drents Energieloket en de Natuur en Milieufederatie Drenthe) dat naast de energiescan er meer stappen ondernomen worden op het gebied van duurzaamheid. Zoals het hergebruiken van sportkleding of de leden aan te moedigen om op de fiets te komen.

'Begin met de simpele dingen'

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra (ChristenUnie) gaf het startschot en had nog een tip voor de sportverenigingen. "Verduurzamen hoeft niet lastig te zijn, begin met de simpele dingen. Zoals een warme trui aantrekken en de kachel wat lager zetten. Bij een sportvereniging is dit wat lastiger, maar ook daar kan je simpel beginnen. Met het isoleren van ruimtes en LED-verlichting aanleggen."

SportDrenthe helpt verengingen hierbij, vertelt Mieke Zijl directeur. "We helpen met het uitvoeren van de energiescan. Daarna kijken we hoe verenigingen hiermee aan de slag kunnen. Hierbij gaat het niet alleen om het verlagen van de stookkosten, maar ook om andere dingen. Want wat doe je met de spullen in de gevondenvoorwerpenbak? Deze kunnen naar de kringloop gebracht worden bijvoorbeeld." Hierdoor worden verenigingen duurzamer, toekomstbestendiger en worden de lasten lager.

(Tekst gaat onder de foto verder)

De nieuwe LED verlichting bij de padelbanen van de Hertenkamp (Rechten: RTV Drenthe / Esmée Söllner)

Buiten LED-verlichting

De Hertenkamp heeft een energiescan laten uitvoeren. Op basis daarvan is een speciale commissie opgesteld voor het verduurzamen van de tennis-accommodatie. Paul van Dijk, adviseur van het bestuur, is blij met de veranderingen. "De LED-verlichtingen, het isoleren en het scheiden van afval zijn enkele voorbeelden van wat wij als vereniging hebben gedaan. Dit is niet alleen beter voor het klimaat, maar scheelt ons ook nog in de portemonnee."

Volgens van Dijk zit de Hertenkamp nog in het peloton en willen ze graag een koploper worden op het gebied van duurzaamheid. Hiervoor gaan ze ook mee met het project 'The next step'. "We krijgen nog zonnepanelen als het dak vernieuwd is. Daarnaast willen wij leden aanmoedigen om met de fiets te komen en gaan we in de toekomst kijken naar een warmtepomp."

SportDrenthe hoopt met het nieuwe project de laatste 100 clubs ook over de streep te trekken om een energiescan uit te voeren.

Lees ook: