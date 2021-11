Steenwijkerland pareert kritiek Meppel op zonnepark

Dat buurgemeente Steenwijkerland een zonnepark van 43 hectare pal op de gemeentegrens aanlegt, baart gemeente Meppel zorgen. Daarom werden afgelopen zomer vragen gesteld aan de buurman. Die verwerpt de meeste zorgen, omdat inwoners van Meppel geen last zouden hebben van het park. Wel wordt er iets meer bebossing om de panelen neergezet.

In een reeks vragen haalde Meppel drie punten van kritiek aan. Ten eerste vond Meppel dat Steenwijkerland onvoldoende rekening heeft gehouden met belangen van de Meppelers. Het zonnepark komt namelijk dichtbij nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen Meppel te liggen. De zonnepanelen komen op 1,2 kilometer afstand, de bewoners kijken er straks op uit. "Het zonnepark moet zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken worden", stelt Meppel.

Daar wil Steenwijkerland nog wel in mee gaan. Om hieraan tegemoet te komen is het plan aangepast. Tussen Nieuwveense Landen en het zonnepark komt een forse groene bufferzone. Daarnaast beroept Steenwijkerland zich erop dat de zonnepanelen redelijk plat op de grond liggen en dus een 'geringe hoogte' hebben. "Ze zullen dus niet of vrijwel niet zichtbaar zijn."

Geld

Op het tweede punt krijgt Meppel geen gelijk. Meppel verbaast zich erover dat de uitbater van het zonnepark geld geeft aan de omgeving, maar daarin geen Meppelers meeneemt. Het geld zou alleen terechtkomen in het dorp Wanneperveen (Steenwijkerland).

Dat is niet zo, antwoordt Steenwijkerland. "Omdat het plan tegen de gemeentegrens ligt, wil de uitbater ook tien inwoners en bedrijven net over de grens mee laten profiteren. Daarom kunnen de huishoudens en bedrijven in het gebied tussen het Meppelerdiep, de Bremenbergweg en Handelsweg tevens gebruik maken van de inkoopactie die door initiatiefnemer zal worden gestart."

Biodiversiteit

Ook maakte Meppel zich zorgen over de natuur. Komt het daarmee wel goed, als er 43 hectare aan blauwe platen neergelegd wordt? Volgens Steenwijkerland voldoet het aan alle regels, en is dat ook door de provincie Overijssel gecontroleerd. Omdat het huidige agrarische gebruik juist eenzijdig is, kan het zonnepark juist extra natuurwaarden creëren denkt de gemeente.

Ook zegt Steenwijkerland aan de biodiversiteit van het stuk grond te denken. Zo is de afstand tussen de rijen zonnepanelen drie meter en is het grasmaaien gericht op het vergroten van de biodiversiteit.

