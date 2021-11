Bijzondere manier van Sint Maarten in Borger: drive-through georganiseerd door ondernemers

Voor de woonwinkel achterin het dorp was het een feestje. Muziek, lampionnen en een grote opblaasboog trokken de aandacht van de automobilisten die de kinderen met lampions in de auto hadden.

"Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben staarten", klinkt het vanuit een auto. De lampionnen hangen uit het achterraam. Nadat het nummer gezongen is, krijgen de kinderen een tas aangereikt.

Beloning

"Ze krijgen een goedgevulde zak vol met snoep en een speeltje erbij in. Ze worden hier dik verwend", lacht Laurens Oldenbeuving van de ondernemersvereniging.

Normaal gesproken organiseren de ondernemers iets gezamenlijks op het plein bij de kerk in het dorp. "Maar dat kon door alle regels geen doorgang vinden. We denken in oplossingen, zo zijn ondernemers. En zo zijn we bij dit idee gekomen. We wilden graag iets organiseren, want vorig jaar is het ook al afgelast. En we vonden het zo sneu om het dit jaar weer af te moeten lasten."

Even na vijven staat er al een lange rij met auto's tot in de Torenlaan. "Ik had wel wat animo verwacht, maar zoveel niet. Maar we denken dat er genoeg snoep is."