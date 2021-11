Actiegroep Marsdijk wil garantie goede schadeafhandeling bij verkoop kleine gasvelden

De werkgroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu (SGMN) wil spijkerharde garanties over de schadeafhandeling bij verkoop van kleine gasvelden door de NAM. In een brief roept de werkgroep vandaag de minister van Economische Zaken en Klimaat op daarvoor te zorgen.

Een van die kleine gasvelden ligt onder de Asser wijk Marsdijk. Daar is tot begin 2019 gas uit gewonnen.

"Uit de praktijk blijkt dat er zich ook jaren nadat de winning is stopgezet bevingen kunnen voordoen. Dit betekent dat de schadeafhandeling op de (langere) termijn moet worden gegarandeerd. Ons is volstrekt onduidelijk hoe die schadeafhandeling bij een nieuwe eigenaar van de velden wordt zeker gesteld. Wij eisen dat de de Staat der Nederlanden schadeafhandeling op basis van omgekeerde bewijslast garandeert", staat in de brief.

Omgekeerde bewijslast nodig

SGMN-voorzitter Gerrit Eerland noemt als voorbeeld Winde, waar de gaswinning meer dan 10 jaar geleden al is stopgezet en zich vorig jaar toch een beving voordeed in een bodem die vergelijkbaar is als die ten noorden van Assen. "Wie staat er dan klaar om de schade af te handelen als er jaren later een aardbeving is?", vraagt Eerland zich af.

De werkgroep wil dat de omgekeerde bewijslast gaat gelden voor de kleine gasvelden. Maar die is pas geleden net weer ingeperkt tot ongeveer de contouren van het Groningerveld. De elf kleine gasvelden van het winningsplan Westerveld, waar het veld onder Marsdijk onder valt, vallen buiten die contouren. Kansloze missie? "We hebben het tijdens de zitting bij de Raad van State eind september over het winningsplan Westerveld nog eens benoemd dat we het er niet mee eens zijn dat er met twee maten wordt gemeten. Gelijke monniken, gelijke kappen", aldus Eerland.

Kansloze missie?

Maar verdwijnt zo'n brief niet gewoon in een grote la op het ministerie van Economische Zaken? Het staat de NAM immers vrij om de kleine gasvelden te verkopen; daar gaat het ministerie niet over. "Als je niets doet, dan weet je dat je misschiet. We willen weer wat reuring veroorzaken. Want er zou gisteren uitspraak komen in de rechtszaak bij de Raad van State over het winningsplan Westerveld. Maar de uitspraak is zes weken uitgesteld. Ze hebben het er kennelijk moeilijk mee", zo zegt de SGMN-voorzitter.

NAM-woordvoerder Hein Dek verklaarde vorige week tegenover het Dagblad van het Noorden dat een koper van de kleine gasvelden alles overneemt. Dus de vergunningen en de afspraken die er zijn gemaakt met omwonenden, gemeenten en andere belanghebbenden. Daarbij gaat het dus ook om regelingen voor eventuele schade. Ook moet het nieuwe bedrijf voldoen aan de opruimverplichtingen, wanneer het gas- of olieveld zodanig uitgeput is dat winning niet meer loont, zei Dek tegen de krant.

Lees ook: