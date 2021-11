Zorgen om doorgaan Sinterklaasintochten

Het is maar de vraag of de Sinterklaasintochten doorgaan (Rechten: ANP/Hollandse Hoogte/Frans van Zijst)

Sinterklaascomités in Drenthe zitten tussen hoop en vrees. Morgenavond is er opnieuw een persconferentie waarin demissionair premier Rutte nieuwe coronamaatregelen gaat aankondigen. De grote vraag is wat dit voor de Sinterklaasintochten betekent.

Wim Beverdam van de Sinterklaasintocht Emmen zegt dat er in het Sinterklaascomité in zijn woonplaats grote zorgen bestaan. "Ik ben bang dat de stekker eruit gaat en dat is verschrikkelijk. Maar ik maak me tegelijkertijd ook grote zorgen om de grote hoeveelheid coronabesmettingen en de mensen in de ziekenhuizen. Dus als het niet doorgaat, daar zou ik daar ook begrip voor op kunnen brengen. Maar al die vrijwilligers die hier zoveel uren in hebben gestoken en al die kinderen thuis die zich erop verheugen, ik vind het heel moeilijk."

Vertrouwen in Meppel

In Meppel gaan ze er vanuit dat de intocht 'gewoon' doorgaat. "Als we de premier mogen geloven, dan maakt hij een uitzondering voor de kinderen. Dus ik denk dat de intocht doorgaat, tenzij de gemeente Meppel er alsnog voor gaat liggen", zegt Luck Heukeroth van de Meppeler Handelsvereniging.

Vanwege corona is de intocht daar al behoorlijk afgeslankt. "Het is een echt doorstroomevenement. Sinterklaas maakt geen boottocht en geeft geen handen. Bovendien delen de pieten zakjes pepernoten uit met een schepnetje. Het wordt vooral zwaaien."

Ook uit Vries klinken dezelfde geluiden. "Ik maak me geen zorgen", zegt Tonnie van de Koolwijk van de Vereniging voor Volksvermaken Vries. "De premier heeft gezegd dat het door kan gaan, dus ik ga er vanuit dat hij zich aan zijn woord houdt. Wij zijn in ieder geval heel blij dat we weer eens iets kunnen organiseren."

Sinterklaas neemt dertien pieten mee naar Vries. "Hij gaat stapvoets door het dorp heen, zodat iedereen de gelegenheid heeft om hem te verwelkomen, maar hij stopt onderweg niet", aldus Van de Koolwijk.

Zorgen in Emmer-Compascuum

In Emmer-Compascuum houdt organisator Anneke Greevink van de Stichting Promotie Emmer Compascuum een slag om de arm. "We hebben een vergunning voor een optocht door het dorp en die is nog niet ingetrokken. Maar ik maak me wel wat zorgen."

Sinterklaas rijdt in een parade door het dorp en zal niet stilstaan onderweg. "Voor de vrijwilligers en kinderen in het dorp hoop ik dat het door kan gaan. Deze optocht valt bijvoorbeeld niet te vergelijken met een intocht in een plaats als Emmen. Het gaat om hooguit een paar honderd kinderen langs de twee kilometer lange route. Dat zou moeten kunnen."

