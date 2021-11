Generale repetitie voor poppodium Meppel? 'Daten is weten'

"Het is spannend en voelt als een generale repetitie", vertelt Wouter van der Burg van De Muziekcoöperatie, dat samen met Ogterop het concert organiseerde. "Hopelijk is het concert van vanavond een opmaat naar iets groters. Met de aanstaande verbouwing van Ogterop is er een mogelijkheid. Eens in de vijftig jaar wordt Ogterop verbouwd. Ik wil die kans grijpen om nu een poppodium te realiseren."

De Muziekcoöperatie leidt nu een zwervend bestaan langs leegstaande kantoren, kerken en andere panden. "Dat willen we blijven, maar iedereen heeft een thuis nodig", vervolgt Van der Burg. "Of het allemaal haalbaar is hebben we niet in de hand. Het enige wat wij kunnen tonen is dat dit werkt. Dat we goede marketing doen en die zaal volkrijgen, een mooie productie draaien en de artiesten kunnen regelen. Daarna is het aan het publiek. Dat is de enige graadmeter."

Daten is weten

Schouwburgdirecteur Natalie Straatman is blij met de samenwerking. "We noemen het een 'First Date' tussen De Muziekcoöperatie en de schouwburg. We vinden hetzelfde belangrijk: het creëren van een podium voor popmuziek. Vanavond kunnen we kijken of we daarin iets voor elkaar kunnen betekenen. Hierna gaan evalueren of deze setting bevalt. Daten is weten."

Een directe invloed op de verbouwing van Ogterop heeft het niet. "De verbouw en nieuwbouw ligt echt nog te ver in de toekomst. We kunnen niet beloven dat als vanavond een succes is, het poppodium er komt", zegt Straatman. "We willen graag een multifunctioneel zijn en de realisatie van een poppodium moet daarbij niet ons beperken in andere dingen qua belichting en akoestiek. We kunnen dus nog niets beloven."

Dit gaat niet over kosten dekken

De date kan in ieder geval de banden flink aanhalen tussen beide partijen, denkt Straatman. "Als het een succes wordt, kunnen we voorlopig de samenwerking voortzetten en meer avonden doen onder de naam 'De Muziekcoöperatie presenteert'. Vanaf de zomer van 2023 wordt Ogterop dan een jaar gesloten voor de verbouwing. Tot die tijd kunnen we nog veel samen organiseren."

Straatman durft het aan om te investeren in deze samenwerking. "Het is een intieme samenwerking. De foyer wordt flink verbouwd en dat doen onze mensen. De Muziekcoöperatie betaalt ook geen huur, we doen dit echt samen", legt ze uit. De bar-inkomsten zijn voor Ogterop, de coöperatie betaalt de band via inkomsten uit de kaartverkoop. Straatman: "En als daar nog geld van overblijft, is dat voor hun. Dan kunnen ze daarmee misschien nog een band naar Meppel halen. Dit gaat niet over kosten dekken of verdienmodellen. Dit gaat over wie we willen zijn in Meppel."

